LA HISTORIA DETRÁS DE LA NOVELA «A Lale le pesaba la culpa de haber sobrevivido» 22 octubre 2018

Nacida en Nueva Zelanda, la autora de 'El tatuador de Auschwitz' se dedicaba a escribir guiones cinematográficos hasta que en 2003 alguien le presentó a un anciano «que podría tener una historia que contar». Era Lale. Durante tres años, la escritora y el 'tätowierer' mantuvieron encuentros que acabaron forjando una estrecha amistad. De aquellas conversaciones, Morris logró un material tan potente que, lo que iba a ser un guion, acabó transformado en una novela. La escritora recuerda que Lale quería contar su historia a alguien que no fuera judío (él lo era) y sin conexiones con el Holocausto. «Buscaba una mirada neutral», dice. Pero Lale también quería expiar el 'pecado' de haber sobrevivido a Auschwitz. «Gita había muerto y Lale ya no temía que le pudieran considerar un colaboracionista. Él soportaba el peso de la culpa del superviviente y el dilema moral de una supuesta colaboración. Creía que había sido elegido para sobrevivir realizando un acto de impureza, el tatuaje, sobre personas de su misma fe, pero por otro lado distribuyó en secreto alimentos y medicinas por todo el campo». Morris quiere lanzar un mensaje a aquellos que aún se atreven a trivializar el Holocausto: «Que no olviden lo que pasó».