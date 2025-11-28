Hipertimesia: la extraordinaria memoria de Dabiz Muñoz que le permite recordar cada sabor El chef, que padece este síndrome que solo afecta a unas 60 personas en el mundo, describe su memoria como «salvaje» y la ha convertido en la clave de su creatividad culinaria.

Tuanbyte Badajoz Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:25 Comenta Compartir

Durante su visita al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo cómic 'XOTIME', el chef Dabiz Muñoz realizó una sorprendente confesión: padece hipertimesia. El cocinero describió esta capacidad como «salvaje» y explicó que se manifiesta en su ámbito profesional de una manera muy concreta: «Tengo una memoria brutal para saber lo que he comido, cuándo lo he comido, a qué sabe, dónde ha sido y cómo ha sido… Tengo sobre todo la textura y el sabor». Para ilustrarlo, relató con lujo de detalles un pato laqueado que degustó en las afueras de Hong Kong durante su segundo viaje a China, reviviendo la experiencia sensorial como si fuera el momento presente.

¿Qué es la hipertimesia?

La hipertimesia, también conocida como HSAM (Highly Superior Autobiographical Memory o Memoria Autobiográfica Muy Superior), es una condición neurológica extremadamente rara que permite a quien la padece recordar con una precisión asombrosa la gran mayoría de experiencias personales de su vida.

A diferencia de los mnemonistas, que usan técnicas para memorizar, las personas con hipertimesia no tienen control voluntario sobre este proceso; los recuerdos surgen de forma automática e involuntaria. Su memoria excepcional se limita casi exclusivamente a sus vivencias personales. Por ello, pueden tener una memoria ordinaria o incluso por debajo del promedio para otros datos, como fechas históricas o listas, y a menudo olvidan cosas cotidianas, un detalle con el que el propio Muñoz admitió «rayarse» en alguna ocasión. Se estima que menos de 100 personas en todo el mundo están diagnosticadas con este síndrome, lo que la convierte en una de las condiciones más infrecuentes conocidas por la ciencia.

El lado menos amable de recordarlo todo

Aunque pueda parecer un «superpoder», la hipertimesia puede ser una carga. El flujo constante e incontrolable de recuerdos puede resultar agotador mentalmente, dificultando vivir plenamente en el presente. Además, las experiencias dolorosas o traumáticas se recuerdan con la misma intensidad vívida, haciendo que sea muy difícil superarlas, ya que los sentimientos asociados permanecen siempre cercanos.

De trastorno a herramienta creativa

En el caso de Dabiz Muñoz, esta condición ha encontrado un canal de expresión ideal en la alta cocina. Lejos de ser un obstáculo, su capacidad para archivar y recuperar sensaciones gustativas con precisión «casi cinematográfica» se ha convertido en un archivo sensorial infinito que alimenta su innovación. Esta memoria le permite descomponer y reinterpretar sabores del pasado para crear platos nuevos y rompedores, como sus recientes turrones navideños inspirados en 'chicken and waffle' o pizza margarita.

La historia de Muñoz demuestra cómo una condición neurológica extraordinaria puede transformarse en la materia prima del genio creativo, ofreciendo una ventana fascinante a la relación entre la memoria, los sentidos y el arte culinario.