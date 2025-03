«Los hiperliderazgos no son ni siquiera democráticos»

Manuel Cruz (Barcelona, 1951) es un filósofo que combina el pensamiento con la actividad política. Catedrático en la Universidad de Barcelona, autor de una treintena ... de libros, ganador de premios de ensayo como Anagrama, Espasa y Miguel de Unamuno, fue diputado por el PSC y en la actualidad es senador. Durante la breve legislatura de 2019 fue presidente de la Cámara Alta, en la que ahora está al frente de la Comisión de Comunidades Autónomas. Cruz ha publicado 'El gran apagón. El eclipse de la razón en el mundo actual' (Ed. Galaxia Gutenberg), un ensayo que pone el dedo en la llaga del tiempo actual, que ha relegado el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad en beneficio de las emociones y un sentimentalismo que crean un ambiente en el que es muy difícil un diálogo constructivo y enriquecedor. Un contexto además en el que la política se construye no con argumentos y propuestas, sino con eslóganes y donde los liderazgos son cada vez más fuertes y el debate interno en las organizaciones políticas desaparece arrasado por esas figuras carismáticas a las que nadie corrige ni se opone. El diagnóstico no puede ser más preocupante.

- La política se ha convertido en una papilla sentimental, vacía de ideas, escribe. ¿Cómo es posible que eso suceda también en la izquierda, que siempre se ha caracterizado por la racionalidad?

- La racionalidad que flaquea es la argumentativa, la tecnológica va como un tiro. Esto del apagón de lo que hablo en el libro es un fenómeno de este siglo. El XX, que se ha denominado 'siglo corto' porque fue de 1917 a 1989, de la Revolución rusa a la Caída del Muro, se define por el auge de un proyecto emancipatorio que incluía una visión del mundo. Todo eso salta por los aires al caer el Imperio soviético y quedar falsado todo lo que había detrás.

- ¿Y a partir de ahí?

- Se abre un interregno hasta 2008 en el que parece que solo ha quedado una visión del mundo, la del pensamiento neoliberal. Pero entra en crisis en ese año, hasta tal punto que Sarkozy habla incluso de refundar el capitalismo. El resultado es que se han hundido las dos visiones del mundo y la izquierda busca banderas alternativas: ecologismo, feminismo... En el proyecto anterior la racionalidad era muy importante. Ya no. Y ese desplazamiento es lo que justifica la emotividad de las distintas posiciones.

- Abordamos la máxima complejidad de lo real con una capacidad de atención discursiva mínima. Es su diagnóstico. ¿A dónde nos va a llevar?

- La percepción más extendida es que no entendemos el mundo, hasta el extremo de que la palabra que se repite continuamente es 'incertidumbre'. Ya nadie piensa que se puede predecir el futuro. Ahora sabemos que puede pasar cualquier cosa. Nos hemos resignado a no saber qué nos espera y esa incomprensión puede dejarnos desarmados. Emilio Lamo de Espinosa ha explicado que el conocimiento de la Humanidad se dobló entre 1950 y 1975 y se volvió a doblar hasta 1990. Eso genera incertidumbre y desamparo. Pero también podría ser una posibilidad.

- ¿En qué sentido?

- En el de que la mayor parte de los desastres que ahora vivimos han sido causados por la propia actuación humana. Si usáramos los recursos disponibles en sentido contrario podríamos hacer mucho. Por ejemplo, respecto del cambio climático.

- Un aspecto que destaca en su análisis: la tendencia a leer y escuchar solo aquello con lo que estamos de acuerdo. Así nunca evolucionaremos.

- Uno de los peligros de internet es que hasta lo más disparatado encontrará ahí argumentos a favor. Eso ya es significativo del universo mental en que nos movemos. Hoy salir al campo abierto de las ideas es más complicado. Y uno tiende a buscar el cobijo de quienes piensan igual.

- Eso antes no pasaba, al menos en tan gran medida.

- Se recibió a internet con el argumento de que iba a ser un gran ágora de intercambio de ideas. Pero lo que ha sucedido es que cada cual va a su ágora, con los suyos, y si alguien se equivoca y va a otra, los demás lo echarán. Hay un empobrecimiento del debate propiciado por el exceso. Y en eso tienen su responsabilidad también los medios de comunicación cuya lógica ha sido la de convertirse no en proveedores de información, que ya está disponible de otra manera, sino de opinión y análisis. Y ahí, siguiendo el ejemplo de EE UU, muchos han optado por definir su nicho y fidelizar a los suyos dándoles lo que quieren. Eso empuja hacia la polarización, que es un fenómeno global.

- Hasta hace no mucho se hablaba de la batalla del relato, pero usted ya dice que en realidad es la de la propaganda.

- Ya no hay ni batalla del relato, que es algo demasiado elaborado. Solo se dan chispazos. Vemos el impacto de algo sucedido tiempo atrás, cuando se produjo una intervención incalificable en el Congreso contra una ministra. No relativizo la importancia de lo sucedido, pero los insultos que recibió no cargan de razón la ley del 'solo sí es sí', ni lo contrario. Es un puro impacto sin contenido.

Espectáculo y banalidad

- ¿Responde eso también a la espectacularización de la vida en general y la política en particular?

- En la política el efecto es especialmente perverso, porque la exposición excesiva quema a quien la recibe. Y eso hace que los políticos se quemen. Hay quien se retira con poco más de 40 años y dice que son precisas caras nuevas. Pero la política es otra cosa.

- También le afecta la banalización.

- Porque antes la gente veía debates en TV, con motivo de una investidura o similares, y eran debates largos. Hoy no los ve nadie, y solo se emiten cortes con frases más o menos ingeniosas, los 'zascas' que decimos ahora. Eso es lo que sustituye al debate.

- Hablemos de los hiperliderazgos, cada vez más frecuentes y que de nuevo pueden resultar más extraños en la izquierda. ¿Qué impacto tienen?

- No creo que los hiperliderazgos sean más propios de la izquierda; en realidad, no son ni siquiera democráticos. El eslogan de devolver la palabra a los militantes, que tanto se usa, es imbatible. Pero si se piensa qué es la democracia resulta engañoso, porque es división de poderes, controles mutuos, consejos consultivos... Es algo complejo para garantizar la deliberación de los proyectos en las mejores condiciones.

- Eso no interesa mucho a los líderes.

- Si sustituyes eso por el hiperliderazgo, la deliberación salta por los aires. La propuesta que hoy llevan un líder o la dirección de un partido la acepta todo el mundo en un comité. La deliberación se ha debilitado. Por eso creo que los hiperliderazgos son opuestos a la democracia.

- Y les encanta estar todo el tiempo en los medios. A propósito de eso le da un par de toques a Pablo Iglesias.

- ¿En clave de qué se analiza a Pablo Iglesias? Pues en la de que es quien desde la sombra sigue dirigiendo Podemos. Si no tuviese esa condición, ¿sus análisis tendrían algún valor? Es un fenómeno que no pasa solo en el ámbito de la política, aunque este es especialmente goloso. Pero, si como dijo una famosa de la TV, la gente mata por un 'like', imagine lo que se puede hacer por salir en el telediario.

- Muchos buscan presentarse como víctimas. ¿Esa es una de las categorías preferentes hoy: víctimas o casi-víctimas?

- La víctima es usada hoy como criterio de bondad y racionalidad. Si definimos a alguien por ser víctima aceptamos una gran distorsión. Las víctimas merecen nuestra empatía y nuestro apoyo, pero la razón va por otro lado. Se identifican con el bien, y como hemos perdido una visión del mundo en la que insertar la ética, buenos son las víctimas y quienes estamos con ellas.

- Porque ponemos etiquetas. ¿Se anula así el debate?

- Dejamos los problemas sin pensar. Una vez que hemos descalificado a alguien con una etiqueta, ¿qué vamos a decir? Pero hay que entrar en los temas. Por irnos al extranjero, ¿qué es de temer de alguien como Meloni? ¿Prohibirá todos los partidos políticos? ¿Intervendrá en el libre mercado? ¿Se aliará con Putin? Entremos en el detalle, porque las etiquetas nos hurtan el debate.

- Por cierto, que usted ve no pocos inconvenientes en los 'cordones sanitarios' a la extrema derecha, o la izquierda?

- Porque tiene severos inconvenientes. Habría que matizar en nombre de qué se legitiman. Podríamos ver, por ejemplo, si esos partidos están impugnando la democracia. ¿Vox dice que quiere acabar con ella? Dice que cambiaría el Estado autonómico pero siempre ha explicado que lo haría por el procedimiento legal si tuviera la mayoría para ello. Mientras un partido defienda algo que la Constitución no prohíbe... Otra cosa es que un partido diga que yo con ese no me aliaré. Pero incluso eso puede discutirse porque hay otro efecto que es dejar a una parte de la población con la sensación de que sus problemas no son abordados. ¿Haría Francia un cordón sanitario con la extrema derecha que, según hemos visto en las presidenciales, es votada por casi la mitad de la población?

«La causa que defiendes»

- De nuevo las etiquetas, estar del lado de los buenos. Si lo estás, todo te es permitido. Si no, nada puedes plantear.

- Por supuesto, es así si lo que define ser bueno es haber sido víctima de algo. Lo que te convierte en bueno no es eso, sino la causa que defiendes. Porque si no todo el mundo se puede considerar víctima de algo. Esa fue la táctica de Trump: victimizó a un grupo de estadounidenses y les cargó de razones.

- Terminemos con algo que ya tiene tradición: las condenas sin juicio. ¿Algunas formas de apoyar buenas causas tienen efectos secundarios?

- En esas denuncias vale cualquier acusación y al tiempo no vale nada según quién lo defienda. Me parece sintomático el caso de Woody Allen, en el que no ha habido condena ni juicio. La interesada, una mujer de más de 40 años, ha dicho que de lo que se le acusa no hubo nada y a su testimonio no se le ha dado validez. ¿Cuándo funciona el 'yo sí te creo'?

- Pero el daño ya está hecho.

- Sí, y debemos reflexionar sobre cómo es hoy el espacio público en la sociedad y qué malas prácticas hay en los medios de comunicación. Con estos, lo que ha sucedido es que no se han autorregulado y eso da lugar a situaciones tremendas, y ahora toca apechugar. Esta es una reflexión que concierne a todos los profesionales de los medios.