El hijo mayor de los Pelicot: «Eliminamos todo lo de ese hombre, incluso los álbumes de familia»

«El juicio del caso de Mazan es el de toda una familia en ruinas». David Pelicot, de 50 años, resumió con estas palabras el ... proceso judicial del caso de Gisèle Pelicot, de 71 años, la mujer francesa violada por más de 80 hombres a instancias de su marido, Dominique, que la drogaba y adormecía. Diez semanas después de que empezaran a juzgar a 50 de esos supuestos violadores, por primera vez comparecieron en el Tribunal de Aviñón (sudeste de Francia) dos de los hijos de los Pelicot. Su testimonio resultó desgarrador. Mostró una familia traumatizada por la violencia machista por parte del hombre que consideraron durante décadas como un padre ideal.

El hijo mayor de los Pelicot fue el primero en tomar la palabra esta tarde en la sala de audiencias. Lo hizo recordando el día en que la vida de Gisèle y sus tres hijos quedó «arrasada por un enorme tsunami». Fue el 2 de noviembre de 2020 cuando agentes de policía le explicaron que su marido había reclutado a través de internet a decenas de hombres para que la violaran entre 2011 y 2020. Esa misma tarde, su madre llamó a sus tres hijos para comunicarles esa noticia que cambiaría para siempre sus vidas.

«Cuando se terminó esa llamada, tenía ganas de vomitar y así lo hice», explicó David, quien dijo prácticamente no haber dormido esa noche pensando en el estado en que se encontraría su madre y si «estaría en peligro». Junto con su hermano pequeño Florian, viajaron el día después a Mazan, la localidad sureña, de poco más de 6.000 habitantes, donde vivía la pareja de jubilados y tuvieron lugar las violaciones. «Decidimos eliminar todo lo que nos unía a ese hombre», aseguró el hijo mayor. Reconoció, asimismo, que «ya no nos queda ningún álbum de fotos de la familia».

«No nos dimos cuenta de nada»

Entre los objetos de Dominique Pelicot que lanzaron a la basura estaba su ropa y sus cuadros —una de sus aficiones era la pintura—. «Después de que mi hermana (Caroline) rompiera uno de esos lienzos, halló en su interior la palabra 'dominación'», recordó David. Nunca se refirió al principal acusado como su padre, sino como «ese señor» o «el hombre que está en el banquillo de los acusados». Tras su testimonio, empezó el de Florian, de 38 años, quien dice tener dudas de que Dominique fuera su verdadero padre por el escaso parecido físico entre ambos.

El pequeño de los tres hijos de Gisèle lamentó la dependencia en que su madre vivió respecto a su padre, y eso que ella era la principal fuente de ingresos de esa familia. También explicó su pena de no haber sabido identificar los indicios que hubo de que la drogaba de manera recurrente con ansiolíticos. Por ejemplo, una llamada que Florian hizo al móvil de su madre y que le respondió Dominique diciéndole que ella había ido a la panadería, algo que no recordaba apenas dos días después. «El drama de nuestra familia es que no nos dimos cuenta de nada. Mi madre consultó a neurólogos y otros especialistas, pero no detectaron nada», afirmó.

«Sospechas de abusos pedófilos»

Las declaraciones de los hijos trataron, además, los supuestos comportamientos incestuosos y pedófilos de Dominique. Desde el estrado, y visiblemente emocionado, Florian expresó su arrepentimiento de no haber tomado más en serio la advertencia que le hizo su entonces mujer sobre el hecho de que el principal acusado preguntaba a sus nietos: «¿Por qué no querían jugar al juego de hacer de médico?». Y recordó una anécdota grotesca en que «les pidió que se pusieran desnudos encima de una nevera en un supermercado».

Además de ofrecer a su mujer en la página de libertinaje Coco.fr, prohibida desde el pasado verano, Dominique publicó en ella fotografías de sus nueras y de su hija Caroline Darian medio desnuda. Esta última ya había comparecido en el juicio a principios de septiembre y volvió a hacerlo este lunes por la tarde para acusar a su padre de haberla violado, algo que él niega y de lo que no hay pruebas tangibles. «No me mirabas como un padre. Tenías una mirada incestuosa. Sé que me drogaste y que abusaste de mí», aseguró la hija mediana, autora del libro Et j'ai cessé de t'appeler Papa (He dejado de llamarte padre). «Se trata del proceso de toda una familia. El juicio histórico de la sumisión química en Francia», concluyó.