«Hice algo que no tenía que haber hecho: asfixiarlo»

«Pues hice algo que no tenía que haber hecho». Así confesó, entre lágrimas, la acusada de matar a su marido discapacitado en Godelleta. «Yo ... no quería que muriese así, lo juro. No tenía que haber muerto así. Cogí un cordón y lo ahogué, para terminar pronto. Me acuerdo que del coche se me cayó, por eso serán las contusiones. Jamás le toqué y le pegué. Es normal que entre parejas haya discusiones. Claro que le chillaba, él a mí también. Cuando lo saqué del coche se me cayó porque yo sola no puedo con él», añadió posteriormente.

Con ese relato confesaba Beatriu, la acusada de terminar con la vida de su marido Isaac en 2019, una persona que sufría una grave enfermedad que lo había dejado discapacitado. Según su defensa, la voluntad del fallecido era recibir la eutanasia para terminar con su vida. La acusada le suministró una gran cantidad de medicamentos, pero al ver que no surtían efecto y seguía respirando tras un par de horas, lo llevó a un vehículo donde abrió una bombona de butano. Tampoco surgió efecto, por lo que terminó ahogándole con un cordón de una zapatilla. Noticia Relacionada «Mi padre aún no quería morir» «Él quería que fuera lo más rápido posible, entonces yo lo deje que muriera con la medicación y punto. Luego estuvimos horas y él no moría, seguía viendo cómo se le movía el pecho, aunque su cuerpo no se movía. Se hizo muy tarde, de noche y él no fallecía. Con la bombona de butano, la pusimos dentro del coche y lo cerramos. Esperamos a ver si eso hiciera efecto pero tampoco. Por eso luego hice lo que hice», narraba la acusada en su declaración en la Audiencia Provincial. También ha negado que los trece botes de sosa cáustica que se encontraron en la fosa donde posteriormente el cadáver fue enterrado no fueron empleados para descomponer el cuerpo. «Se ha hablado de sosa cáustica, trece botes. Vacié los botes pero no para esa función que todo el mundo piensa. Eran para hacer la limpieza de la parcela, para que no salieran malas hierbas, no los llegué ni a usar. Él estaba vestido, el plástico no se lo come la sosa cáustica. No tenía la función de descomponerlo», afirma la acusada.

