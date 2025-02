Un héroe anónimo salva a un pasajero del AVE de morir asfixiado

J. M. L. Ciudad Real Viernes, 3 de diciembre 2021, 12:45 Comenta Compartir

La vida cambia a menudo en un segundo y es tan frágil que hasta un inocente caramelo puede convertirse en un arma mortal. José Cruz Casero, un madrileño residente en Malagón (Ciudad Real), lo ha comprobado en primera persona esta semana cuando regresaba de trabajar en Madrid en el AVE. José es jefe de producción de una empresa de reformas y obras de Madrid y, como hace a diario, volvía a Ciudad Real tras una jornada de trabajo. Cuando el tren estaba efectuando su parada en Ciudad Real decidió tomar un caramelo con tan mala suerte que sufrió un golpe de tos y se atragantó.

«Intenté quitármelo metiéndome los dedos en la boca pero no pude. Me quité la mascarilla y empecé a pedir socorro por señas. Algunos pasajeros se apartaron de mí por miedo al Covid pero un hombre me ayudó», relata José, que ahora piensa tomarse la vida de otra manera «pensando más en el presente».

A través de señas con las manos le contó lo que le pasaba. Después de cerca de 30 segundos sin respirar y cuando «pensaba que todo se acababa porque me faltaban las fuerzas», su héroe anónimo le practicó con éxito la maniobra de Heimlich logrando extraer el fatídico caramelo. «Al bajar del AVE estaba tan asustado y mareado que no pude darle las gracias. Así que, ya en casa, colgué un mensaje en Facebook para encontrarlo y agradecérselo en persona», explica José, padre de tres hijas y casado desde hace 13 años.

«Le debo una»

Su empeño dio resultado y consiguió contactar con su héroe a quien ha podido dar las gracias en persona en otro viaje del AVE entre Madrid y Ciudad Real. «Le he dicho que le debo una y que me pida lo que necesite y él me ha respondido que no le debo nada y que se alegra de que todo quedara en un susto», cuenta José con emoción. Y es que, en su opinión, «tal y como están las cosas con el Covid y con el miedo que tiene la gente, no es común que alguien que no te conoce de nada te ayude y eso es de valorar». El héroe anónimo, cuya identidad se desconoce, es uno de los habituales pasajeros del AVE Madrid-Ciudad Real. Gracias a su acción, José puede seguir disfrutando de su familia y trabajando en reformas de baños y cocinas, reparación de goteras, cambios de bañeras por duchas y reformas en general, según reza la publicidad de su empresa de albañilería.