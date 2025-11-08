HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla

El agente participaba en un dispositivo de vigilancia y seguimiento a un grupo criminal

EP

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:19

Comenta

Un agente de la Policía Nacional ha resultado herido de gravedad en un tiroteo registrado a primera hora de este sábado 8 de noviembre en ... la localidad sevillana de Isla Mayor durante un dispositivo contra el narcotráfico, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
  2. 2 Vecinos de Badajoz denuncian la pérdida de paquetes con compras online
  3. 3 El chino donde comen los chinos: un viaje a la cocina asiática más auténtica de Badajoz
  4. 4

    La extremeña Guadalupe Sabio recibe 10 millones de euros para su proyecto de investigación
  5. 5

    Gragera: «Esta revuelta contra la tasa de basura está dirigida por alguien que se presentó a secretario del PSOE»
  6. 6

    21-D: Gallardo se compromete a subir el sueldo a los docentes 200 euros al mes en 2026
  7. 7 Carrefour se adelanta en Extremadura y lanza su propia baliza de emergencia V-16
  8. 8 Así es la nueva tienda griega que abrirá sus puertas en El Faro: moda infantil a precios accesibles
  9. 9 El juicio al hermano del presidente del Gobierno y Gallardo será del 9 al 14 de febrero
  10. 10 Detenida en Badajoz tras crear cuentas bancarias para cometer estafas y blanquear dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla

Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla