¿Podría heredar el presunto asesino de su hermana y su sobrino en Granada? La ley prevé que no pueda hacerlo por «causa de indignidad» si es condenado, pero cabría una posibilidad si el legado pasa a su hijo

Susana Zamora Sábado, 3 de junio 2023, 10:33

Una herencia. Ese es el móvil al que apunta la investigación en el desgarrador crimen ocurrido el pasado sábado en la localidad granadina de Las Gabias. El municipio permanece conmocionado tras conocer que una mujer de 38 años embarazada de ocho meses y su hijo de 3 años fueron asesinados en su chalet por, supuestamente, rencillas familiares relacionadas con una herencia y cuyo principal sospechoso, quien ha confesado los hechos, es el hermano de la mujer.

En estos casos, la ley prevé que si finalmente es condenado no pueda heredar, pero ¿cabría la posibilidad de que al final lo hiciera? En una entrevista a SUR, Ramón Blesa, vocal por Málaga del Colegio Notarial de Andalucía, explica cuáles son los supuestos que se abren en la repartición de la herencia, pero en donde la primera pregunta que cabe hacerse es: ¿quién hereda si la mujer ha muerto y su hermano, que sería el otro heredero, no podría hacerlo si es condenado por el presunto asesinato de su hermana y su sobrino? «Dependerá del orden del fallecimiento», sentencia el notario. Y es que en función de la hora de la muerte que certifiquen los forenses de cada una de las víctimas, la herencia recaerá en personas diferentes.

Así, en caso de que la defunción de la mujer hubiera sido antes, por derecho de transmisión, el pequeño heredaría a su madre. Pero al haber muerto también, entonces el heredero sería su padre, el marido de la asesinada. «No obstante, y a la vista de lo ocurrido en otros sucesos similares, cuando las muertes son tan inminentes y no hay testigos, los forenses suelen determinar que ha habido «conmoriencia», es decir, que ambos han fallecido simultáneamente y por tanto, no hay transmisión de derechos de uno a otro».

Ante esta situación, en la que se determinase que la defunción de ambos fue al mismo tiempo, o en el caso de que se certificase la muerte del niño antes que la de la madre, ¿quién heredaría a la fallecida? Lo haría la abuela materna y eso significaría que el día de mañana cuando ella también faltase, su heredero sería el presunto autor del crimen. Pero aquí incurriría una «causa de indignidad» para suceder, que viene recogido en el artículo 756.2 del Código Civil: «Son incapaces de suceder por cuestión de indignidad el que fuese condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador o de sus descendientes». En este caso, el descendiente es la mujer embarazada.

Una herencia por resolver

¿Cómo se resolvería entonces la herencia? En caso de que el presunto asesino tuviera descendientes (al parecer tiene un niño de tres años), entonces éste adquiriría los derechos de legítima, en este caso, todos los «derechos de representación», ya que su padre presuntamente incurrió en causa de indignidad. «Y es que la infamia no se hereda y, por tanto, la indignidad no puede manchar a los descendientes «, aclara el notario. De esta forma, podría darse la situación de que el hijo del supuesto asesino, una vez hubiera heredado de su abuela materna, si falleciese antes que su padre sin haber tenido hijos, la herencia acabaría en manos del ahora detenido, consiguiendo el propósito que se habría marcado. «Podría darse una situación de lo más injusta si estos bienes retornasen al presunto asesino, ya que no sólo se haría con la herencia de su madre, sino también de su hermana fallecida», avanza Blesa.

Aún cabría alguna maniobra por parte de la abuela materna para que esa circunstancia no tuviera lugar, asegurándose en testamento que su nieto solo se beneficiase de la legítima estricta y dejando el tercio de libre disposición a su yerno. «En cualquier caso, son especulaciones, porque la abuela puede pensar qué culpa tiene el nieto de lo que ha hecho su padre».