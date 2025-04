En helicóptero hasta la Fontana de Trevi

R. C.

darío menor Corresponsal. Roma Sábado, 6 de noviembre 2021, 00:45

Los romanos y los turistas que visiten la Ciudad Eterna a partir de 2024 tendrán una alternativa para burlar el tráfico habitualmente desesperante de la capital italiana: un helicóptero eléctrico que efectuará un servicio de taxi entre el centro y sus dos aeropuertos, Fiumicino y Ciampino. Frente a los hasta más de 75 minutos que puede llegar a durar en ocasiones ese trayecto en coche, el dron de transporte de pasajeros construido por la empresa alemana Volocopter lo cubrirá en tan solo 15. El servicio en un principio podrá acoger a un único pasajero, que viajará junto al piloto, y tendrá un coste de 150 euros. El precio se reducirá en las fases sucesivas, cuando está previsto que el helicóptero sea guiado por control remoto por una persona hasta que, en su desarrollo final, funcione de manera completamente autónoma por medio de un ordenador, por lo que el billete bajará más para salirle así al usuario por poco más que el precio de un taxi.

«Se podrá llegar en helicóptero en poco tiempo, de manera cómoda y disfrutando de unas vistas inmejorables hasta el centro histórico de Roma para visitar, por ejemplo, la Fontana di Trevi», cuenta Marco Pellegrino, alto ejecutivo de ADR, la empresa que gestiona los aeropuertos de la capital italiana. «El precio será muy interesante. No pretendemos que solo puedan usar este servicio las personas de renta alta, sino todo el mundo. Cuando llegue la automatización total podremos reducir aún más los costes», promete Pellegrino junto a un ejemplar del Volocopter que ha estado expuesto esta semana en una plaza del centro de Roma.

La reacción de sorpresa y admiración de los viandantes cuando contemplan el aparato y se montan en él resulta unánime. «Cuando vi las fotos me parecía muy pequeño, pero ahora que lo he visto me ha parecido inmenso. Es una idea espléndida, será maravilloso contemplar el panorama de Roma desde el cielo. Es además la solución contra el tráfico. Si fuera más pequeño daban ganas de comprarse uno para ir a dar una vuelta», cuenta entre risas Antonio, militar jubilado. Poco antes que él se ha subido al dron Daniele, un adolescente al que le «encantaría» probarlo. Igual le ocurre a Andrea, de 11 años, que ya le ha pedido a su padre que en 2024 le regale por su cumpleaños un viaje en el Volocopter desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad.

«Una experiencia única»

«Nuestro modelo de negocio se basa en el transporte como taxi, pero será una experiencia única que podrá ser regalada», confirma Ugo Govigli, mánager de Atlantia, coloso de las infraestructuras que participa en el proyecto. Los helicópteros volarán por encima de la capital italiana a una cota máxima de 300 metros y en unos corredores aéreos hasta los helipuertos que se instalarán en puntos neurálgicos del centro de la ciudad y cuya ubicación precisa aún no se ha desvelado. En el futuro se crearán líneas de vuelo entre distintos puntos de Roma e incluso otros destinos en la provincia.

Las creaciones de Volocopter tienen una autonomía de 35 kilómetros, que se espera que se duplique en los próximos años conforme el avance tecnológico permita reducir el peso de las baterías y aumentar su capacidad. «Son aparatos súper seguros, tanto como el avión de una aerolínea comercial», garantiza Christian Schmidt, de Volocopter. Roma será la primera ciudad europea en contar con este servicio a partir de 2024 junto a París, donde el lanzamiento de los aerotaxis está previsto que coincida con los Juegos Olímpicos que albergará la capital gala.