Hallan el cuerpo sin vida de una joven de 16 años en una playa de Asturias

E.C. Miércoles, 31 de mayo 2023, 10:58 Comenta Compartir

Un pescador daba la voz de alarma sobre las 7:15 horas de esta mañana. El cuerpo sin vida de una joven aparecía tendido en la arena, hasta donde pudo ser arrastrado por el agua, en la playa de Salinas, en Castrillón.

Según informa el Ayuntamiento de Castrillón, pasadas las 11:30 de la mañana, los trabajos de los efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional para identificar el cadáver dieron sus frutos. Se trata de una menor de 17 años de edad y nacionalidad china que responde a las iniciales Y.Z. La joven salió del Centro de la Fundación Cruz de los Ángeles en Oviedo en el que se encontraba tutelada el martes por la tarde y no regresó, hechos que ya se habían puesto en conocimiento de la Policía Nacional.

La menor ya había protagonizado otro episodio que requirió la intervención policial en las inmediaciones de la playa de Salinas. Fue el pasado mes de febrero, cuando tuvo que ser rescatada de un saliente rocoso bajo el mirador de La Peñona, donde había accedido después de saltarse el cierre de seguridad (el mirador se encuentra cerrado al público ante el riesgo de colapso del promontorio).

Víctima de maltrato y violencia

Tenía 16 años. Era de origen chino y sus iniciales son Y. Z. Pero era mucho más. Era una adolescente a la que el Principado tuvo que acoger en 2021 por «abandono familiar, maltrato emocional y exposición a episodios de violencia». Tan dura fue su vida antes de ser tutelada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar que ayer decidió ponerle fin en Salinas. Ya lo había intentado antes, en febrero, pero en aquella ocasión fue posible rescatarla. En su segundo intento, no.

Desde que el Principado asumió su tutela, su vida en uno de los centros de que Fundación Cruz de los Ángeles tiene en Oviedo estuvo centrada en el tratamiento para «minimizar el impacto» de las «experiencias vividas durante periodos sensibles de su desarrollo». Para ello, el Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias coordinó las actuaciones entre las administraciones implicadas (protección de menores, salud mental y educación) para abordar el caso, explicaron fuentes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

Las mismas fuentes que aclaran que la adolescente no se fugó. Simplemente salió a dar un paseo y ya no volvió. «Siguiendo el protocolo de fugas establecido en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil, desde el centro se comunicó la desaparición y se procedió a su búsqueda, que no dio resultados», Hasta que esta mañana, un pescador encontró su cadáver flotando en Salinas.

Más noticias de Asturias.