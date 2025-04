«Hago rutas de salseo constructivo»

Pormishuevismo: dícese del falso movimiento artístico creado con el fin de explicar «aquella arquitectura especulativa, corrupta, gentrificadora y salsichera» de la que hay sobrados ejemplos ... a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Y a quién se debe? A Erik Harley, un investigador y divulgador español, experto en Estudios Urbanos y graduado en Bellas Artes, que suma más de 300.000 seguidores en Instagram, colabora en 'El Intermedio' de La Sexta, en 'A media mañana' de Radio Nacional, y es autor de las llamadas 'Rutas Pormishuevistas', una docena de paseos urbanos sobre especulación inmobiliaria por ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Bilbao o Valencia, donde vive, y donde más obras tiene Santiago Calatrava, «el arquitecto por antonomasia» de esta nueva corriente artística. A punto de acabar las vacaciones, el azote del urbanismo del despilfarro (Barcelona, 1993) se prepara para echarse otra vez a la calle con el casco de obra en ristre.

Lunes

11.03 horas. Suena el teléfono. ¿Por qué? ¡No tengo nada en agenda! ¿O sí? Me cuesta reaccionar. A un grupo de gente le ha dado por montar esta noche una rave debajo de mi casa y no he pegado ojo. Lo de dormir lo llevo fatal. Es algo que tengo que trabajar. Cualquier sonido me despierta, a nada que salga el sol ya abro los ojos como las gallinas, tengo que dormir con antifaz... Necesito descansar 6, 7, 8 horitas, primordial para que las neuronas se conecten. Pero en Valencia este verano lo de las fiestas está siendo una barbaridad. Me he convertido en la vieja que llama a la Policía, que me dice: 'bueno, es verano...'. En Barcelona, de donde soy, estamos acostumbrados a lanzar lejía en cuanto oímos un ruido debajo de casa, no nos andamos con chiquitas. Cuando le digo a mi marido que lo voy a hacer se escandaliza.

13.00 horas. Me gusta estar al día de la actualidad política y económica. Es importante para mi trabajo, que normalmente hago desde casa. Despego por las mañanas con el ordenador y la radio.

Martes

12.00 horas. El 'Pormishuevismo' y el podcast 'Oficina periferia' nacen de la desidia de ver que se están haciendo las cosas mal, tanto a nivel constructivo como urbano. Viendo las tendencias y los conceptos con los que están hechas las ciudades, que determinan la vida de la gente, de una forma súper errónea o defendiendo muchas veces el interés privado y especulativo. Fue una cosa súper orgánica. Decidí hablar de esas historias que me interesaban para que la gente se enterase, porque a menudo se habla de economía, de construcción, en unos términos y con unos parámetros que sólo entiende quien los ha estudiado. Para mí era muy importante que cualquiera que no estuviera directamente interesado en estas propuestas pudiese enterarse al oír hablar de especulación, gentrificación, malversación de fondos públicos... Mi día a día, mi semana, consiste en analizar esto y decidir la mejor manera de contarlo, sobre todo en las redes sociales.

14.00 horas. Me paso la vida con el teléfono en la mano. Es cansino, aunque es bonito estar conectado a una comunidad tan grande. Al final, es una empresa súper directa. Y hablar con la gente que te sigue es algo muy tuyo.

Miércoles

15.00 horas. Me gusta comer porque me ayuda a desconectar. El tiempo que estás comiendo no piensas en otra cosa. Pasa igual cuando cocinas, aunque yo me meto en la cocina solo para limpiar lo que ensucia mi marido. No tengo paciencia y la cocina necesita paciencia. Pero me parece tremendo el tiempo que empleamos en comer y en preparar lo que comemos.

18.00 horas. Recibo más de una docena de denuncias de gente a la semana. A veces más de cincuenta. Gente que me habla de la rotonda horrorosa que han construido en su pueblo, de los 3 millones que ha gastado el concejal de Urbanismo y de otros dispendios que por desgracia en España están a la orden del día... Siempre que puedo intento desplazarme al lugar del hecho, pero a veces me resulta imposible.

Jueves

12.00 horas. Colaboro con 'El Intermedio', a veces cada semana, otras cada tres, lo que me obliga a grabar fuera. Cada quince días voy al programa que hacen Samanta Villar y Carlos Santos en Radio Nacionl y abordamos los temas con bromas y chascarrillos, pero creando conciencia en la sociedad de que el dinero público está para construir mejores espacios comunes y no para que unos pocos se beneficien con sus mamotretos.

«El maravilloso puente Zubi Zuri que Calatrava hizo en Bilbao es una 'performance' de caderas rotas»

16.00 horas. Una vida sin mascota no es una vida plena. Te generan serotonina. Yo tengo dos gatitos, Edificio y Benidorm. No tengo perro, porque paso mucho tiempo fuera, pero si algún día puedo tendré dos: Periferia y Rotonda.

- Ir con usted de vacaciones debe de ser horroroso, ¿no desconecta nunca?

- Es un poco rollo, sí. No quiero ver museos, sólo aquel edificio, aquella rotonda o el polideportivo que han dejado sin acabar. Mi marido y mis amigos están un poco hasta las narices de mí. Me cuesta discernir entre lo que es trabajo y lo que es vida.

Viernes

17.00 horas. Tengo doce 'Rutas Pormishuevistas'. Todas son horrorosas y, a la vez, maravillosas porque te permiten explicar a la gente un montón de cosas. Sobre las ruinas de la Expo de Sevilla, de la de Zaragoza, la 'performance' de caderas rotas en que se ha convertido el maravilloso Zubi Zuri de Calatrava en Bilbao... Son rutas de salseo constructivo, el Telecinco de las rutas.

21.00 horas. Leer me relaja, me sitúa. Ahora estoy leyendo un libro que me regalaron por mi cumpleaños, 'Rascacielos', que no tiene nada que ver con lo mío, es ciencia ficción. También me gusta escribir. Lo hago en las horas muertas que paso en el AVE, en el autobús. Tengo que ser productivo todo el rato. es algo que tengo que trabajar con mi psicóloga. Pero estoy contento con lo que hago. La vida me ha cambiado por completo, aunque sé que hoy tienes el éxito total y al año siguiente estás picando piedra. Es la vida.