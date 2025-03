Habituados al apagón

Hubo un tiempo no demasiado lejano en el que nos obligaron a subir la temperatura del aire acondicionado; instalar puertas automáticas en las tiendas para ... que siempre estuvieran cerradas; o apagar los escaparates de noche. Por no recordar las multas que se cernían sobre los comerciantes; las quejas de los camareros por el calor en sus bares; o la controversia política, social y mediática que provocó el decreto para afrontar la mayor crisis energética vivida en décadas. Incluso era el verano en el que se recomendaba planchar de madrugada o poner la lavadora los fines de semana. La conjunción de una canícula de temperaturas extremas con una sequía galopante y unos precios eléctricos condicionados por la guerra en Ucrania llevó al Gobierno a aprobar un plan del que apenas quedan unos rescoldos. Sin embargo, aquel temor caló tanto entre la sociedad que hemos aprendido a ahorrar energía.

El coste de la luz ya no está en nuestras conversaciones diarias, aunque el problema no ha dejado de existir. Con las sucesivas olas de calor del verano, el precio energético se ha situado en el nivel más alto del año: 100 euros por megavatio/hora, lejos de los 300 euros que llegó a alcanzar en 2022, pero no fuera de peligro. La elevada demanda por el calor ha impulsado precios. E igual que ha ocurrido estos días puede suceder a corto y medio plazo.

Para rebajar el consumo y dejar de depender de lo que se decidiera en el Kremlin y que nuestro bolsillo no sufriera, el BOE (Boletín Oficial del Estado) publicaba el 2 de agosto de 2022 un extenso decreto con medidas extraordinarias. A menos consumo, menos gasto energético y una factura eléctrica contenida. Dos años después, «los consumidores no han olvidado el ahorro energético», explica Alberto Martín Rivals, CEO de NetOn Power. Sostiene que «estamos incrementando la eficiencia energética» y que la sociedad ha tomado medidas.

70-80 euros/Mwh es el precio medio que anticipan los futuros energéticos a medio plazo, por encima del primer semestre, según Grupo ASE.

Aquella crisis fue tan profunda, que hogares y empresas han asumido lo que deben hacer: invertir en eficiencia energética; el autoconsumo; los contratos a largo plazo; o las reformas integrales en viviendas y edificios, con soluciones como la aerotermia. «Las motivaciones económicas de los consumidores tuvieron un impacto mayor que las medidas impuestas por nuestros dirigentes», explica Jorge Solaun, socio de Deal Advisory de KPMG en España. Este experto afirma que muchas de aquellas propuestas contenidas en el decreto «eran irrelevantes en el mmix de consumo energético del país». Aunque valora que «la dimensión mediática de las medidas quizás ayudó a concienciar a la población de la importancia de la gestión energética, más allá del propio bolsillo».

Aquella norma fue más un fuego de artificio que una relación de propuestas con efectos a corto plazo. Alberto Martín Rivals sostiene que «impactaban sobre una parte bastante reducida del consumo total de energía, por lo que se sabía que sus consecuencias serían limitadas». Pero también admite el 'efecto sociológico' de un decreto que provocó más impacto social que legal. Por primera vez, el BOE aleccionaba, más que obligaba. «Todas las medidas tuvieron un efecto importante de concienciación de la necesidad de ser más eficientes», explica Martín Rivals. «Fue positivo», indica.

Más renovables, precios más bajos Los cálculos de ASE anticipan precios más reducidos a partir del próximo año por la activación de plantas renovables

Los datos corroboran aquella realidad. «La combinación de estas medidas junto a los precios altos de la época y la información publicada entonces contribuyó a disminuir el consumo», apunta Antonio Delgado, CEO de Aleasoft. La demanda eléctrica de España peninsular en 2023 fue la más baja en 20 años, y la de 2022 estuvo en niveles cercanos a los de 2004, por debajo de la de 2020, cuando se tomaron las medidas más restrictivas por el covid.

En la mitad de 2024, aunque la demanda fue superior a la del mismo período de 2023, fue la segunda más baja para un primer semestre de las últimas dos décadas. «Si se analiza la energía consumida en baja tensión, también ha habido un descenso, y en 2023 se registró el valor más bajo de, al menos, la última década», explica Antonio Delgado. Aunque advierte sobre la 'cara b' de esta realidad: Una de las consecuencias negativas es la pérdida de parte de los grandes consumidores y empresas electrointensivas por los cierres de fábricas o reducciones de producción, que serán difícil de superar.

Pero, ¿en qué nos ha cambiado la vida energética? ¿Hemos digerido nuevos comportamientos para ahorrar electricidad? Sí, y cada vez de forma más habitual. «Los consumidores se han dado cuenta de que tienen más capacidad de gestión de su demanda de lo que imaginaban, mejorando su eficiencia y produciendo su propia energía a través del autoconsumo», explica Martín Rivals. Además, sostiene, hay mayor concienciación de que lograr un consumo energético descarbonizado es una garantía de futuro para sus empresas y sus hogares más allá del ahorro que puedan lograr a corto plazo en sus recibos.

60 euros de media al mes es el importe de la factura que pagan los hogares españoles a estas alturas de 2024, muy por debajo de los 100 que llegaron a pagar en la crisis de 2022.

A partir de 2021, cuando Putin ya amenazaba con invadir Ucrania y los precios energéticos mundiales comenzaron a tensionarse, los consumidores domésticos empezaron a cambiar hábitos en función de las tarifas horarias. Muchas familias organizaban las tareas cotidianas no ya de madrugada, pero sí en función de los precios horarios de la electricidad. De hecho, en estos dos años, los tramos horarios han cambiado. La madrugada sigue siendo el más barato. Pero ahora hay una franja del día en la que los precios suelen ser también económicos, como a mediodía, des 12.00 a 17.00 horas. ¿A qué se debe esta novedad? A la incorporación de las instalaciones solares fotovoltaicas, cuya activación permite generar luz a precios muy baratos. Y como las horas de más sol son las del mediodía, en ese tramo la tarifa se reduce notablemente. Ante esta realidad, Delgado aboga por que «el Gobierno cambie la tarifa a una por rangos horarios que promueva el consumo en las horas de sol».

Autoconsumo

En estos meses también ha mejorado la conciencia sobre la sostenibilidad y el impacto ambiental, por lo que muchos consumidores muestran un mayor interés en llevar a cabo prácticas de ahorro energético y en consumir energía generada con renovables. Por no hablar del autoconsumo. Las famosas placas en los tejados de las viviendas ya representan un 3% de toda la demanda nacional de electricidad. Supone un cambio en lo económico, ya que -pese a la inversión inicial- ayudan a ahorrar, pero también representan una creciente línea en apoyo de la sostenibilidad.

La ley, que revolucionó a toda España en pleno verano, ya no está en vigor, pero sí ha dejado una concienciación social

¡Y qué decir de los 27 grados de aire acondicionado en la oficina! Que llegó para quedarse. Jorge Solaun, de KPMG, apunta que «antiguos dogmas como la 'temperatura de confort' ya no son valores absolutos». Es decir, que frente al 'tengo calor con este aire' o 'me estoy quedando helado', la mayoría de la sociedad ha asumido que una temperatura estable puede tener más consecuencias positivas que el hecho de querer acondicionar una estancia en poco tiempo por los rigores del calor del verano.

Sin el decreto en vigor, la sociedad ha seguido el camino marcado sin necesidad de multas, advertencias o sanciones que llegaron a convulsionar a toda España en el verano calorífico de 2022.