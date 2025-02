Guilherme Peixoto, el DJ de Dios

Guilherme Peixoto, un sacerdote nacido en la ciudad de Guimarães, al norte de Portugal, siempre tuvo claras sus dos pasiones: Dios y la música. Pronto se encomendó a la primera, cuando a la edad de 13 años se hizo seminarista. Y aunque nada más ingresar ... en la facultad de Teología ya formó su primera banda de rock junto a cuatro colegas, desarrollar la otra le llevó dos décadas más. Ocurrió en 2006. cuando el destino le puso al frente de una parroquia que se encontraba asediada por las deudas. Para recaudar fondos puso en juego su segunda vocación. Convocó a los coros juveniles de su iglesia y fundó con éxito el club Ar de Rock Láundos, un bar karaoke en el que, mientras otros cantaban, él ejercía de pinchadiscos. Con temas románticos al principio; con el rock de grupos como AC/DC y Guns N'Roses y hasta el metal industrial de Rammstein después. Al final, acabó decantándose por el dance, progressive, el afrobeat, techno... Y animado por sus feligreses y con el visto bueno de los arzobispos se compró su propio equipo y hasta pasó por una academia para formarse en este mundo. Sus mezclas de música electrónica con fragmentos de discursos papales, que dio a conocer vía streaming durante la pandemia, se han hecho virales y a día de hoy se escuchan en Spotify y SoundCloud. Más de 851.000 personas le siguen en Instagram.

El padre Peixoto, que el próximo 31 de julio cumplirá 51 años, nunca ha sido un sacerdote al uso. En su biografía figura su pasión por el fútbol y el Vitória de Guimarães, el equipo de su pueblo, del que se hizo socio tan pronto como cobró su primer sueldo. Además, es militar, con el rango de teniente coronel, y fue capellán en tres campamentos distintos. En 2010 pasó seis meses en Afganistán, y dos años después otros seis en Kosovo. Sin embargo, su misión era otra: revitalizar la práctica religiosa, en caída libre sobre todo entre los más jóvenes, y enganchar a las nuevas generaciones a la Iglesia. ¿Cómo? Con una apuesta arriesgada, proclamando la palabra de Dios con una banda sonora electrónica de fondo. «Quiero que los jóvenes se den cuenta de que pueden bailar, saltar y ser cristianos», manifestó el 'cura DJ' en declaraciones a la agencia Ecclesia. Y aunque no se ha librado de las críticas, algunas de ellas muy severas, ¡vaya si lo ha conseguido!

Las puertas de la fama para el padre Peixoto se abrieron el pasado año. Fue en Lisboa, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) celebrada en el mes de agosto. Los organizadores del evento le propusieron que se encargara de despertar a los peregrinos antes de la misa al aire libre que iba a oficiar el papa Francisco y no se lo pensó dos veces. Dejó todo lo que tenía entre manos y se metió de lleno en la preparación de un evento que le ha hecho mundialmente conocido.

Una rave católica

El espectáculo arrancó a la hora convenida y, sin despojarse del alzacuellos y provisto de sus enormes auriculares negros Sennheiser HD25 -se los bendijo el propio Jorge Bergoglio-, el sacerdote, miembro de la Archidiócesis de Braga, puso a todo el mundo en danza. Nada menos que a 1,5 millones de fieles, que alucionaron con una actuación de apenas media hora de duración que resultó una auténtica experiencia religiosa. Una rave católica. «Lo preparé todo para despertar a la gente como si se tratara de un himno de gloria a Dios», señaló Peixoto en el arranque de su sesión, que incluyó temas propios relacionados con la experiencia cristiana. Como 'Infinite Light' y 'Laudato Sí', ambos basados en encíclicas del papa Francisco, o 'Lift up the fallen'. Y dejó bien claro que la fe y la diversión no tienen por qué estar reñidas.

Aquel 6 de agosto, los peregrinos bailaron y el 'cura DJ' no dejó de sonreír dándolo todo sobre una gran consola. Llevaba mucho tiempo pinchando, tratando «de llevar a Cristo a los ambientes donde Él no está», pero nunca sospechó que pudiera llegar a convertirse en el artista revelación de un evento como el JMJ.

Militar y 'futbolero', fue el artista revelación de la última Jornada Mundial de la Juventud, pinchando para 1,5 millones de fieles

La pasada Semana Santa, el humilde párroco lanzado al estrellato ha hecho gala de su particular manera de evangelizar por un buen número de escenarios europeos. Porque él defiende que la música fuera de la Iglesia «es un vehículo muy potente para transmitir mensajes de paz, de tolerancia, contra la xenofobia y la discriminación». Sin embargo, advierte, en la casa de Dios la cosa cambia.«Dentro de la Iglesia, yo defiendo una liturgia sobria y bella; los coros de mis parroquias, de niños, jóvenes, adultos, cantan música sacra. Dentro de la Iglesia debemos respetar nuestra tradición, que es riquísima», sostiene.

El tiempo dirá hasta dónde llegará el visionario Peixoto, que ha sabido fusionar la tradición con la modernidad para conectar con la juventud. Nunca buscó el éxito, pero lo disfruta y hasta se permite soñar. «¿Pinchar en Ibiza? Claro que me encantaría, pero de momento sólo he ido a ver a algunos DJs que me gustan», confiesa.