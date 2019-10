La guerra después de la guerra Zoco Hamidie de Damasco, donde confluyen sirios vestidos al estilo occidental con mujeres que siguen cubriéndose con prendas tradicionales islámicas. :: fotos: M. ayestaran Damasco es hoy una urbe superpoblada con sirios llegados de todo el país. La economía es lo que más preocupa. «Hasta en los días de mayor violencia la cosa estaba mejor» MIKEL AYESTARAN Lunes, 28 octubre 2019, 08:27

Samer Hamoud no sabía qué hacer con su vida después de ocho años en el servicio militar. Decidió recurrir a Facebook y consultarlo con sus ciberamigos. «¿Quedarse en Siria o emigrar?», fue la pregunta que formuló en abierto y que en apenas 24 horas obtuvo 200 respuestas. Las 200 favorables a la segunda opción, salir del país. «Es uno de los ejemplos más gráficos que he encontrado para explicar lo que está ocurriendo en Damasco. Pensábamos que con el final de los combates en Gouta (cinturón rural de la capital) la cosa mejoraría, pero no ha sido así. No hay futuro», lamenta un conocido periodista sirio desde la terraza de una antigua cafetería con vistas a la ciudad vieja de la capital. Después de cubrir toda la guerra, él también busca una salida para huir de lo que califica como «la guerra después de la guerra». En la actual Siria los que sueñan con salir conviven con los que se resignan a quedarse porque saben que cada vez es más complicado emprender el exilio.

Damasco se adapta con esfuerzo a su nueva vida. La capital es hoy una ciudad superpoblada con sirios llegados desde todas las provincias del país y vive en la penumbra de una posguerra en la que la economía se ha convertido en la principal preocupación. «Hasta en los días de mayor violencia la cosa estaba mejor que ahora. La libra cae y cae y el dólar no para de subir», explica Misak Baghbudarian, a quien el nuevo contexto le obliga a ejercer tres trabajos para poder llegar a fin de mes. El pluriempleo se ha instalado en la vida de los sirios y Baghbudarian es director de la Orquesta Nacional, profesor del Instituto Superior de Música y miembro de la ONG 'Bukra Elna' (nombre en árabe que se traduce como 'el futuro es nuestro'), que forma parte de un programa municipal para ayudar a los niños en edad escolar a superar efectos de la guerra a través de la música.

El 'maestro', como le conocen en la escena musical, reflexiona con su voz grave desde un conservatorio nacional lleno de ausencias. «Hubo una salida importante de alumnos y profesores al comienzo de la guerra en la que la motivación política fue importante, pero ahora estamos a las puertas de una nueva salida por motivos económicos, educativos y para esquivar el servicio militar. Con la guerra perdimos a profesores cualificados y los músicos piensan que fuera tendrán una mejor formación y mejores oportunidades de trabajo; la obligatoriedad de ir al Ejército también hace que los jóvenes se vayan. Ahora mismo tenemos a un violinista y a un trombonista en el frente de Idlib», repasa el director en una mezcla de inglés e italiano, idioma que aprendió durante sus seis años de formación en Florencia y Milán.

The Backyard es la discoteca de moda en Damasco. Por la noche se llena de jóvenes con dinero

La retirada de Estados Unidos del norte de Siria ha provocado cambios en el reparto de poder de la zona. Los kurdos, antiguos aliados de Washington, han girado hacia el Gobierno de Bashar Al Assad quien, en apenas una semana, ha recuperado más terreno que en todos los últimos años de guerra juntos y sin tener que gastar una bala. El pacto entre Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan ha ayudado a estabilizar la situación en este frente, pero hay otros como el de Idlib que pueden estallar en cualquier momento.

Idlib, situada 350 kilómetros al norte de la capital, está controlada por el brazo sirio de Al Qaeda. 350 kilómetros que hacen de colchón y permiten a los damascenos seguir por televisión los bombardeos, lo que hace que no sientan lo mismo que sentían cuando las bombas caían en Gouta o Yarmouk. El doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Damasco, Yamal Mahmoud, se junta con sus amigos cada tarde desde 1983 en el café Al Rawda, próximo a la calle Hamra, importante arteria comercial de la ciudad. Entre el humo de las pipas de agua y el sonido de los dados, su mesa se convierte en una especie de parlamento al aire libre. «Idlib no es el final. La guerra no terminará pronto y pienso que cada vez está más claro que el objetivo no es acabar con Bashar Al Assad, es destruir Siria».

Al Rawda es un lugar emblemático. Desde que abriera sus puertas en los años 30, este café es punto de encuentro para artistas, intelectuales, políticos... «es una especie de mini Siria y aquí hemos compartido mesa con opositores como Michel Kilo o el actor Jamal Suleyman, hoy fuera del país», recuerda Mahmoud. Junto a la guerra, el bloqueo que sufre el país es el segundo gran tema del día. «Las sanciones no tienen fecha de caducidad y están favoreciendo el florecimiento de una economía de guerra marcada por el peso del contrabando. Hoy en día puedes encontrar de todo en Damasco, pero a unos precios desorbitantes. Hay gente que está haciendo fortunas enormes gracias al mercado negro», apunta el veterano profesor, uno de los rostros habituales en las tertulias políticas de los canales oficiales.

Desde la cristalera de Al Rawda se ve una carretera colapsada. Los viejos Lada y Dacia amarillos de los taxistas disputan el asfalto con modernos vehículos todoterreno. La carretera se ha convertido en un espejo de la nueva capital donde la clase media se ha difuminado entre una mayoría empobrecida y una minoría megaenriquecida.

En medio de la crisis, sorprende el número de nuevas cafeterías que se abren en Damasco, un fenómeno que Mahmoud considera «un intento de volver a la normalidad, la gente quiere olvidar fumando y conversando fuera de casa». Solo hay que ver los precios para darse cuenta de los cambios que experimenta la economía del país.

Cuesta encontrar voces optimistas, pero la de Nader Al Shaar es una de ellas. Este cambista profesional de la plaza Merjeh cuenta los días para el final de las operaciones militares en el país. En su oficina, hoy vacía, apenas se podía entrar en 2015 cuando los sirios cambiaban todo su dinero para escapar a Europa vía Turquía. «La situación de seguridad ha mejorado mucho y los refugiados comienzan a regresar y traen dinero con ellos», apunta Shaar entre calada y calada a su pipa de agua, de la que no se separa de la mañana a la noche. «Admito que la preocupación número uno ahora es el bolsillo, pero pienso que quien tenga algo ahorrado tiene una gran oportunidad para comprar tierras, sobre todo en las zonas más afectadas por los combates donde los precios se han hundido. Más adelante llegará el momento de invertir en reconstrucción, por ahora nadie lo hace», afirma Shaar. El billete más grande en Siria es de 2.000 libras (unos 3,5 euros al cambio), es de color morado y lleva impresa la fotografía de Bashar Al Assad, y en la oficina de cambio de Shaar se mueve el dinero en sacos.

Evasión nocturna

Los cafés se han convertido en una forma de evasión, pero cuando uno se acerca percibe que las conversaciones giran sobre el monotema: la mala situación económica. Hay que dejar correr el reloj, adentrarse en la ciudad vieja por la puerta de Bab Sharqi y perderse por las callejuelas de la zona cristiana hasta llegar al The Backyard, uno de los bares de moda donde cada noche hay sesiones de DJ's como Yara Mahrez. Esta abogada de Latakia, de 32 años, compagina su trabajo en los tribunales con su afición por la música tecno. En The Backyard, Damasco se viste de noche como cualquier otra capital del mundo.

«El comienzo de la guerra acabó con las fiestas y sesiones de DJ's, muchos nos fuimos a Beirut, pero cuando vimos que se alargaba tomamos la decisión de volver a Damasco y retomar la música. Desde el verano de 2016 organizamos sesiones de forma regular. No importaba cuánta muerte había a un lado, porque al otro siempre había vida. La vida se basa en contradicciones, las contradicciones son bellas», piensa Yara antes de subirse al escenario. Lo hace con una botella de cerveza en la mano y un gesto de concentración. Comienza a pinchar ritmos tranquilos que crean una atmósfera onírica en la planta baja de esta antigua mansión damascena reconvertida en discoteca. Poco a poco va llegando público, gente joven y con dinero, sin problema para gastar en una noche más de lo que un funcionario gana en un mes. Los ritmos se van haciendo cada vez más oscuros e intensos. Las luces se apagan y la oscuridad se apodera de este microcosmos hedonista en el que los presentes, a su manera, también escapan de la realidad que les rodea. Aún queda tiempo hasta que salga el sol.