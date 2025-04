La Guardia Civil analiza las llamadas del teléfono móvil del presunto secuestrador

José R. Villalba Granada Jueves, 2 de marzo 2023, 08:23 Comenta Compartir

La autorización judicial para examinar el móvil del secuestrador ha sido concedido a los investigadores, según ha podido saber este periódico de fuentes judiciales. Conocer ... a quién llamó este sujeto durante el secuestro puede ser determinante para saber si recibió o no ayuda de alguna otra persona para idear este secuestro. Hasta ahora se sabía que un trabajador municipal del área de Urbanismo recibió una llamada del ahora ingresado en prisión durante el secuestro. La Guardia Civil le tomó declaración a este empleado municipal, pero en principio no se detectó nada extraordinario. Si los agentes hubieran registrado o intuido la presunta colaboración de este trabajador en el secuestro seguramente hubiera quedado detenido. No fue el caso.

El esposo de la víctima del secuestro dijo ayer que el detenido hizo dos llamadas mientras la secuestrada estaba encerrada en el maletero del turismo. Y la tía de la víctima, Esperanza Romero, edil de Adelante Andalucía en el Ayuntamiento de Maracena, fue más lejos aún y apuntó que esa segunda llamada fue a una mujer. De momento, son las voces próximas a la secuestrada quienes apuntan a esas dos llamadas efectuadas por el presunto secuestrador. Ello se hace público, mientras la Guardia Civil analiza el móvil del secuestrador para saber exactamente cuántas llamadas hizo y a quién las dirigió. Torpezas Dentro del capítulo de torpezas cometidas durante el tiempo que duró este secuestro hay una de mucho peso. El secuestrador dejó el móvil de la víctima en el coche y ella llamó a su hermano con este teléfono para pedirle ayuda cuando pudo salir del maletero, donde estaba encerrada. Otra de las torpezas fue viajar en metro desde Armilla hasta Maracena, en trayecto de ida y vuelta, por lo cual quedó grabado por todas las cámaras del metro. La tercera torpeza fue acudir a una ferretería de Maracena a comprar un cuchillo carnicero y cinta americana, sin saber que justo frente a ese establecimiento hay un salón de juegos con cámaras en el exterior.

