Guardia Civil alerta: No dejes esto en la guantera de tu coche Aunque resulta muy práctico, hay que tener mucho cuidado con esta costumbre

Irene Toribio Martes, 20 de agosto 2024, 18:42 Comenta Compartir

Es una costumbre de muchos conductores, y hay que deshacerse de ella. La seguridad, en los tiempos que corren, ha de ser proridad absoluta en nuestro día a día. Y ahora que nos vamos de vacaciones, es igual de importante mantenernos alerta ante cierto tipo de situaciones. Y es precisamente eso lo que ha pedido la Guardia Civil a través de un vídeo que han publicado en sus redes sociales. «Algunos conductores tienen la costumbre de dejar las llaves de su vivienda en el interior de su vehículo estacionado por varios días al irse de vacaciones», comienza explicando una guardia civil. Y es que esta práctica, tan habitual como aparentemente inofensiva, puede suponer un grave problema: que los delincuentes entren en tu casa. ¿Cómo? Te lo explicamos.

Es muy recurrente que guardemos las llaves de nuestra vivienda habitual en la guantera del coche cuando estamos en otro lugar de vacaciones. Así, los delincuentes, al acceder al vehículo y encontrar las llaves junto con documentos como el seguro o facturas, pueden «obtener la dirección de tu domicilio y entrar en él». De esta forma, la seguridad del hogar se ve comprometida, ya que los ladrones pueden acceder a la vivienda sin levantar sospechas y con total facilidad. Nisiquiera tus vecinos escucharían ruidos que les alertasen de la situación, ya que habrían entrado con tus propias llaves.

Aunque pueda parecer práctico, dejar llaves y documentos importantes en la guantera puede facilitar a los delincuentes el acceso a la vivienda, aumentando el riesgo de robo.

El mensaje de la Guardia Civil añade, además, la importancia de no subestimar la seguridad en ningún aspecto. «No dejes objetos de valor en el vehículo y si has de hacerlo, no los dejes a la vista».