Qué es la gripe aviar y cómo se transmite: guía para entenderla Las infecciones derivadas del virus de la gripe aviar están consideradas como Enfermedad de Declaración Obligatoria (EDO)

Teniendo en cuenta los últimos datos, España es uno de los países de Europa que más focos de infección en avesha sufrido. Lo que ha dado lugar a la implementación de distintas medidas de protección por parte de la Comisión de Salud Pública para salvaguardar la salud animal y la humana.

Entre las aves, este virus se transmite por el contacto directo entre las que están infectadas y las sanas, aunque también se puede transmitir indirectamente por contacto con materiales contaminados. La gripe aviar se incuba en las secreciones de los orificios nasales, el pico y los ojos de las aves. También está presente en sus excrementos que es la forma más común en la que se tansmiten la enfermedad entre ellas.

Según un informe protocolario emitido por el Ministerio de Sanidad, la resistencia de estos tipos de virus es de hasta 100 días en el estiércol y de 4 a 30 días en el agua dependiendo de su temperatura. Por otra parte, confirman que este virus se inactiva por el calor por lo que cualquier producto cocinado a una temperatura de 70ºC resulta seguro para su consumo.

Cómo se produce la infección en seres humanos: periodo de incubación y síntomas

Las personas que deben presentar más cuidado son aquellas que mantienen un contacto directo estrecho con aves domésticas o aquellos profesionales de explotaciones ganaderas, tanto de aves como de visones.

El periodo de incubación de este virus es similar al de una gripe estacional, alrededor de 2 a 5 días después de la última exposición a un posible foco de infección. Respecto a los síntomas, en casos leves puede aparecer fiebre, tos, estornudos o conjuntivitis. Si el caso fuera más grave, puede presentar una rápida progresión a una neumonía, dificultad respiratoria o encefalitis que puede complicarse gravemente.

Pero la transmisión de aves a humanos no se produce de manera frecuente. A pesar de los focos detectados en aves durante esta última temporada, ha habido un escaso número de casos detectados en humanos. Sin embargo, desde el Gobierno de España señalan la importancia de prevenir la aparición de casos en humanos. Hay que evitar que este virus se junte con los propios de la gripe estacional o que pueda adaptarse para aumentar su capacidad de transmisión entre humanos.

Medidas de prevención avícolas, núcleos zoológicos y granjas de visiones

Los profesionales que trabajen en explotaciones avícolas, núcleos zoológicos con aves en cautividad o semilibertad y granjas de visones deberán estar informados sobre todos los protocolos y precauciones para prevenir la exposición, como el uso de equipos de protección individual (EPIs). También, recomiendan que estén vacunados frente a la gripe estacional para reducir la posibilidad de una infección simultánea de ambas gripes.

Actuaciones de las empresas ante la detección de un foco de gripe aviar: 1. Notificar a las autoridades de sanidad animal.

2. Cribado mediante pruebas PCR y vigilancia a aquellos trabajadores expuestos.

3. Los trabajadores deben mostrar atención a posibles síntomas como fiebre, malestar general, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, conjuntivitis, síntomas gastrointestinales o neurológicos.

Como medida extra de protección, desde el Ministerio de Sanidad recomiendan que la persona con sospechas de contagio de gripe aviar reduzca sus interacciones sociales.