El Gobierno norteamericano vincula el uso del paracetamol durante el embarazo con el autismo

El Gobierno norteamericano se dispone a anunciar su intención de desaconsejar el uso del paracetamol durante las etapas iniciales del embarazo -salvo en caso de ... fiebre- al haber encontrado un supuesto vínculo entre este medicamento y un mayor riesgo de autismo. Esta recomendación contraviene las directrices médicas actuales, que apuntan a que esta medicación es segura. Además, la administración estadounidense recomendará como tratamiento para este trastorno del desarrollo un fármaco llamado leucovorina, cuya efectos no son bien conocidos, según apuntan los expertos.

«Vamos a hacer uno de los anuncios más importantes desde el punto de vista médico, creo, en la historia de nuestro país. Creo que hemos encontrado una respuesta al autismo», anunció este fin de semana Donald Trump en una cena organizada por el conservador American Cornerstone Institute. El autismo es uno de los grandes caballos de batalla del polémico Robert Kennedy Jr., situado al frente de la sanidad de la primera potencia mundial por el propio Trump. Declarado antivacunas, ha vinculado la triple vírica -la fórmula inyectada para prevenir el sarampión, la rubeola y las paperas- con este trastorno neurológico durante los últimos 20 años. Hace unos meses amplió su diana al aluminio empleado en las vacunas desde hace un siglo para potenciar la respuesta del sistema inmunitario.

«Hay muchos estudios que refutan esta correlación, pero el más importante fue un estudio sueco de 2,4 millones de nacimientos (1995-2019) publicado en 2024, que utilizó datos reales de hermanos y no encontró ninguna relación entre la exposición al paracetamol en el útero y el autismo, el TDAH o la discapacidad intelectual posteriores«, asegura, en declaraciones a SMC España, Monique Botha, profesora asociada de Psicología Social y del Desarrollo en la Universidad de Durham (Reino Unido). En su opinión, esos datos «sugieren que no existe un efecto causal del paracetamol en el autismo. Esto se ve reforzado por la ausencia de una relación dependiente de la dosis. No hay pruebas sólidas ni estudios convincentes que sugieran que exista una relación causal y las conclusiones que se extraen en sentido contrario suelen estar motivadas, carecer de pruebas y no estar respaldadas por los métodos más sólidos para responder a esta pregunta. Estoy excepcionalmente segura de que no existe ninguna relación», indicó la experta.

Un fármaco contra el cáncer, polémica alternativa

Los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de afecciones diversas que se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación. A ello se le suman dificultades para pasar de una actividad a otra o una gran atención a los detalles. La genética es la principal causa . Los factores ambientales, la deficiencia de ácido fólico, la contaminación atmosférica y la diabetes gestacional tienen un efecto entre leve y moderado, asegura en la revista 'Nature' Ling-Jun Li, médico clínico-científico de la Universidad Nacional de Singapur. Se calcula que en todo el mundo uno de cada 100 niños sufre esta patología.

Sobre el uso de la leucovorina como tratamiento, los expertos tienen dudas sobre la efectividad de este fármaco empleado habitualmente contra ciertos tipos de cáncer colorrectal y para hacer frente a la anemia. «Se necesita más evidencia sobre el efecto de la leucovorina y los rasgos autistas fundamentales antes de poder extraer conclusiones significativas. Las pruebas disponibles en este momento son excepcionalmente provisionales y no se consideran sólidas. Del mismo modo, aunque los medicamentos pueden ayudar en aspectos muy específicos, no existe ningún medicamento o tratamiento que cure o elimine activamente el autismo, aunque puede ajustar el comportamiento o reducir los síntomas concurrentes que contribuyen al malestar de las personas autistas», concluye Botha.