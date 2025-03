Luz verde al nuevo reglamento que abarata el trámite para convertir un coche en Vehículo Histórico

El Gobierno ha aprobado este martes el nuevo Reglamento de Vehículos Históricos (VH), que reducirá de forma drástica el precio por hacer histórico un turismo ... o motocicleta con más de 30 años de antigüedad. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva norma, que además de abaratar y abreviar este trámite, eximirá de la ITV obligatoria a los vehículos históricos con más de 60 años y facilitará la circulación de los VH por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de las ciudades.

El nuevo reglamento, una demanda largamente anhelada por los propietarios de vehículos con más de 30 años de antigüedad y por la Federación Española de Vehículos Antiguos (FEVA), que agrupa a más de 300 clubes, sustituye a la anterior normativa, que databa de agosto de 1995, hace 29 años. El texto pretende fomentar la conservación y restauración del patrimonio histórico automovilístico español.

Ya hace dos años que se hablaba de la «cercana» aprobación del nuevo reglamento, de ahí la expectativa que ha generado entre los aficionados a este tipo de vehículos. «Es una noticia que estábamos esperando desde hace mucho tiempo», señalan desde la FEVA, que prefieren no pronunciarse sobre el contenido del texto «hasta no conocer la letra pequeña».

Aunque la propuesta llega desde la Dirección General de Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio del Interior, son varios ministerios los que han participado en la redacción de la normativa, que también ha tenido que ser consensuada con las comunidades autónomas y los ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios.

Censo de vehículos potencialmente históricos 342.384 Turismos, motocicletas y camiones con más de 30 años Son los vehículos con antigüedad igual o superior a 30 años que, según los registros de la DGT a 31 de diciembre de 2021, están 'vivos' documentalmente, y tienen en vigor la ITV y el seguro obligatorio, por lo que podrían iniciar la nueva tramitación administrativa para su calificación como Vehículos HIstóricos.

El reglamento, hoy aprobado y que entrará en vigor el 1 de octubre tras su publicación en el BOE, supone un cambio sustancial en la tramitación de los vehículos históricos. Actualmente convertir un vehículo matriculado hace 30 años o más (los que pueden ser catalogados como históricos) en un vehículo histórico oficial (y beneficiarse así de las ventajas que ello comporta) supone un papeleo largo (varios meses), caro (entre 800 y mil euros) y engorroso, lo que hacía desistir a muchos de sus titulares.

Uso ocasional de 96 días

La principal novedad es que la norma contempla un procedimiento más breve, sencillo y económico para aquellos vehículos de más de 30 años de antigüedad con documentación española en regla y con la correspondiente ITV al día. El reglamento los denomina vehículos 'grupo A'. El procedimiento con el nuevo reglamento consiste en solicitar un duplicado del permiso de circulación por cambio de servicio a histórico, acompañando una declaración responsable en la que el titular del vehículo asegura que el vehículo no tiene modificaciones que comprometan su originalidad y se compromete a hacer un "uso ocasional" del vehículo. El nuevo reglamento define "uso ocasional" como que no exceda de 96 días al año, algo que no parece que será un problema ya que, según se despende de las encuestas de la FEVA, el 91% de los vehículos circulan menos de 60 días al año.

Todo el procedimiento administrativo, si no tiene otras complicaciones, no debería superar los 30 euros, frente a los cerca de 800 en la actualidad.

En estos casos, el vehículo podrá conservar su matrícula ordinaria y no se le asigna otra matricula histórica (las letras VH), como se hacía hasta ahora. Bastará con que coloquen un distintivo circular de color amarillo con una letra 'H' de color negro. Además, conservarán su tarjeta ITV y no precisarán que le expidan una nueva.

De esta tramitación abreviada quedan excluidos los automóviles y motocicletas comprados en el extranjero, que continuarán con el procedimiento ordinario. A estos, el reglamento se refiere como vehículos grupo B.

Ampliar el parque de VH

El nuevo procedimiento abreviado «será muy rápido y económico», señalan desde la DGT, y se podrá aplicar a aquellos vehículos con documentación española y 'vivos' administrativamente, con su alta en el registro, su permiso de circulación y su ITV en vigor. Según la DGT, en sus registros figuran cerca de 342.000 vehículos que reúnen estas características, pero apenas un 12% (unos 40.000) tienen la clasificación de históricos, lo que Tráfico quiere revertir con el reglamento. En Reino Unido, por ejemplo, superan con creces el millón; en Alemania, los 600.000 y en Francia, los 400.000.

Tráfico estima que en pocos años el parque automovilístico español de VH se podría multiplicar por cinco hasta llegar a los 200.000 vehículos históricos, en línea con estos otros países y con esa pretensión de «facilitar su circulación, fomenando al mismo tiempo su restauración y conservación».

Ampliar Concentración de coches clásicos, entre ellos dos Renault y un Seat 131 de principios de los 80. Marta Moras

La intención del reglamento es homologar a España con el resto de países europeos, donde proporcionalmente hay muchos más propietarios de vehículos históricos. La idea es recuperar el clásico popular «de toda la vida», aquellos modelos de los 60, 70 y 80 de Seat, Renault, Simca o Citroën o las Vespinos de hace 40 años. «Se trata de democratizar el vehículo histórico, que no tengas que ser un potentado para poder poseer uno. Un 600 es tan dignamente vehículo histórico como un Ferrari», precisan desde la DGT.

Los nuevos titulares de vehículos históricos podrán gozar de ventajas fiscales (muchos ayuntamientos aplican descuentos en el Impuesto de Circulación o los libran directamente del pago) y se beneficiarán de espaciar por más tiempo las ITV periódicas. Además, su clasificación como Vehículo Histórico (VH) les otorgará más facilidades para poder circular por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) del centro de las ciudades sin ser multados.

Principales novedades

Además de la diferenciación de los dos tipos de procedimientos, el nuevo Reglamento presenta estas otras novedades destacables:

-Se exime de ITV obligatoria a los vehículos históricos que tengan más de 60 años, así como a todos los ciclomotores históricos cualquiera que sea su antigüedad, si bien sus titulares podrán someterlos a inspecciones técnicas voluntarias.

-Se amplía la frecuencia de la ITV periódica de las motocicletas históricas de los dos años actuales a cuatro años.

-Se crea el nuevo servicio 'vehículo histórico', una novedad muy relevante ya que cambia radicalmente el enfoque, al establecer que los vehículos históricos que estaban ya matriculados en España no necesitarán ser objeto de una nueva matriculación, sino que tan solo cambian de servicio, lo que simplifica y abarata enormemente el procedimiento.

-Se pone en valor la declaración responsable del titular del vehículo, un instrumento que viene recogido en la Ley de procedimiento administrativo y que se utiliza en otros países como Francia.

-Se refuerza la participación de la sociedad civil a través de clubs o entidades relacionadas con vehículos históricos a quienes se habilita para la expedición de certificados que, en muchos casos, son necesarios para la clasificación como histórico de un vehículo.

-Desaparece la resolución de catalogación, que ha demostrado ser un trámite innecesario y gravoso.

-El nuevo reglamento permite que los vehículos que aspiran a ser clasificados como históricos no sean absolutamente originales ya que se admite que presenten aquellas reformas que eran habituales durante el periodo de fabricación y comercialización del modelo o durante los 15 años posteriores al cese de su producción, circunstancia que tendrá que ser certificada por un Club o entidad relacionada con vehículos históricos o por un servicio técnico.

-Los Servicios Técnicos de Vehículos Históricos sustituyen a los laboratorios y, al estar certificados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), extienden la validez de los informes que emitan a todo el territorio nacional y no solo a la comunidad autónoma en la que están habilitados.

-Se contempla expresamente a los ciclomotores y a los vehículos agrícolas, no contemplados en el anterior reglamento.

-Se contempla la circulación de los vehículos históricos por zonas de bajas emisiones en los términos y condiciones que establezca cada ayuntamiento en sus ordenanzas municipales, en atención a su valor histórico y a su uso ocasional.

-Los vehículos históricos solo tendrán una matrícula y no dos como sucede en la actualidad, lo que resulta ser fuente constante de problemas, equívocos y complica innecesariamente los procedimientos.

-Los vehículos del grupo B circularán con la matricula histórica que se les asigne y los del grupo A con la matricula ordinaria que tuvieran, colocando en su parabrisas, además, un distintivo circular de color amarillo con una letra «H» de color negro.

-Se crean permisos temporales de circulación para los museos de automóviles que tengan vehículos no matriculados en España o cuya documentación ordinaria no esté en vigor, para posibilitar traslados entre instalaciones, operaciones de mantenimiento y exhibición pública.