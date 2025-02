El Gobierno creará una Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales al estilo VioGén

R. C. Jueves, 25 de abril 2024, 00:05 | Actualizado 01:20h. Comenta Compartir

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció este miércoles la creación de una Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales. En principio, entraría en funcionamiento el próximo mes de mayo y que hará un seguimiento de todos los casos de este ámbito al estilo del ya existente sistema VioGén –dependiente del mismo departamento-, que trata datos de carácter personal para garantizar la seguridad y protección de las víctimas de violencia de género, así como facilitar el seguimiento de las medidas aplicadas.

Esta nueva oficina creará un banco de información que dispondrá de un sistema de registro, seguimiento y prevención de las violencias sexuales. Para ello interconectará todas las bases de datos policiales y de instituciones penitenciarias, con el fin de que se tengan los instrumentos y herramientas más precisas para dar respuesta las agresiones sexuales y prevenirlas.

Esta anuncio lo hizo el titular de Interior tras reunirse con las responsables de la Federación de Mujeres Progresistas. En dicho encuentro destacó la importancia de la prevención para evitar este tipo de situaciones violentas, al tiempo que hizo un llamado a denunciar las agresiones sexuales, informa Europa Press. «Que se denuncie porque hay una labor muy importante para responder desde el punto de vista policial y judicial a hechos de tal gravedad», insistió Marlaska.

El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a nueve en lo que llevamos transcurrido de 2024 y a 1.249 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar de manera oficial estos datos. Asimismo, el número de personas menores de edad asesinadas por violencia de género en España asciende a siete en 2024 y a 57 desde 2013, según el Ministerio de Igualdad.

Nueva directiva europea

De otro lado, el Parlamento Europeo aprobó también este miércoles la nueva directiva para combatir la violencia contra las mujeres en toda la UE. El texto incluye normas y sanciones armonizadas en los Estados miembros de la Unión para perseguir la ablación, el matrimonio forzoso, el ciberacoso o la difusión no consentida de imágenes íntimas. Sin embargo, deja fuera la tipificación del sexo no consentido como forma de violación por las reservas de varios Gobiernos al estimar estos que no ofrecía la base legal necesaria para abordar la violación por ser necesario que antes se considere un delito europeo, algo que por el momento no sucede.

Con 522 votos a favor, 27 en contra y 72 abstenciones, la Eurocámara dio su visto bueno a la directiva que exigirá leyes más estrictas contra la violencia en red, mejor asistencia a las víctimas y medidas para prevenir las violaciones. En este sentido, la normativa comunitaria establece directrices particulares para los delitos contra las mujeres en Internet, como la divulgación de información privada.

La nueva legislación incluirá una lista más larga de circunstancias agravantes para los delitos que conllevan penas más severas, como los crímenes contra personalidades públicas, periodistas o defensores de los derechos humanos. Incluye igualmente la intención de castigar a las víctimas en función de su sexo, orientación sexual, color de piel, religión, origen social o convicciones políticas, y el deseo de mantener o restaurar el «honor».

Respecto a la protección de las víctimas, la directiva fija normas mínimas para priorizar el acceso a alojamientos protegidos a víctimas de violencia, al igual que acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Mediante la nueva ley europea, las autoridades de los Estados miembros tendrán mayores obligaciones de notificación y recopilación de pruebas, y deberán concienciar a la población de que las relaciones sexuales no consentidas se consideran delito.