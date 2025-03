El Gobierno balear retira un cartel que retrata a los jueces como machistas

Mateo Balín Madrid Miércoles, 30 de marzo 2022, 18:18 Comenta Compartir

Un cartel del Gobierno balear sobre violencia machista, expuesto en un espacio público de Palma de Mallorca y apoyado por el Ministerio de Igualdad y otras instituciones autonómicas, ha generado un importante malestar entre las asociaciones de jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la ministra de Justicia, Pillar Llop, por retratar a los jueces como machistas y minusvalorar su labor con las víctimas de esta lacra social.

La ministra, que calificó de «absolutamente injusto» la imagen del dibujo -un juez que se dirige a una mujer con un brazo en cabestrillo y le dice: «¡Cómo voy a creer que su marido la maltrata si usted está viva!«-, consideró que se trata de estereotipos y tópicos »falsos, ridículos e injustos« contra los togados. Además, Llop consideró que este tipo de carteles provocan el efecto contrario al deseado, ya que actúan como factor »disuasorio« para que las mujeres víctimas de la violencia de género »se fíen y se acerquen al sistema judicial«.

La reacción al unísono de las cuatro asociaciones de jueces, en un comunicado conjunto el martes por la noche, y de la Comisión Permanente del CGPJ y de la ministra este miércoles provocó la respuesta del Gobierno balear, que pidió disculpas y retiró de inmediato la imagen. La viñeta sobre micromachismos en la Justicia formaba parte de una exposición de la escritora argentina Diana Raznovich, que se ha mostrado durante estos días en la estación Intermodal de Palma.

Defensa de los jueces

Se trata de una de las actividades organizadas por el Instituto Balear de la Mujer (IBDona) para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. «El 80% de las mujeres no está denunciado y no está acudiendo al sistema judicial, y debemos hacer lo que sea necesario para incrementar su confianza en las instituciones, que están preparadas para dar una respuesta eficaz», ha señalado la ministra, quien no ha querido entrar en quién financió el polémico dibujo. «Creo que se ha financiado con fondos del pacto de Estado (contra la Violencia de Género), pero deberán preguntarle a la ministra de Igualdad (Irene Montero) », ha zanjado.

Por todo ello, Llop, jueza en excedencia especializada en violencia sobre la mujer, ha agradecido la retirada del cartel. «Como ministra de Justicia mi responsabilidad en todo momento es defender a los poderes del Estado y, en este caso, poner en valor el trabajo de jueces y juezas», ha dicho, destacando que en España hay 455 juzgados especializados en violencia de género, 106 compatibles juzgados de lo penal, y 17 audiencias provinciales con secciones especializadas, «donde jueces y juezas luchan cada día para que las víctimas tengan una respuesta eficaz por parte del sistema judicial».

Desde el Ejecutivo balear han asegurado que «no se busca polemizar» con esta muestra, sino concienciar sobre micromachismos y violencia de género mediante un lenguaje satírico y para todos los públicos. De forma previa, la líder del PP balear, Margalida Prohens, exigió a la presidenta Francina Armengol que depure responsabilidades ante el «ataque» a los jueces, ya que la viñeta es »contraproducente en la lucha contra la violencia de género, ya que disuade a las víctimas de denunciar«.