El Gobierno acusa a la Xunta de «pedir todos los recursos de Salvamento Marítimo» para luchar contra el vertido de pélets

Un avión, dos helicópteros, 11 barcos y un vehículo submarino. Esta ha sido la petición de la Xunta de Galicia al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para luchar contra el vertido de pélets que afecta a varias comunidades del norte de ... España. «Es una carta a los Reyes Magos y una gran irresponsabilidad», afirmó esta mañana Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno. «Están pidiendo el triple de medios» que en su día se usó en la crisis del Prestige, denunció.

En una carta remitida a la Delegación del Gobierno en Galicia, el ejecutivo gallego solicita el apoyo de los recursos estatales y, además, pide un un proceso de formación básica para los voluntarios en las labores de retirada de microplásticos en la playa, así como la activación de un retén suficiente de personal de tierra de apoyo inmediato en caso de necesaria activación ante las previsiones meteorológicas de llegada a tierra de contaminantes. «Estoy un poco sorprendida, no debo ser la única vista la cantidad de memes que se prodigaron ayer en las redes sociales a propósito de la petición de la Real Navy por parte de la Xunta de Galicia», afirmó Ribera en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. «¿Disponibles? Totalmente disponibles. Pero oiga, hombre, no me pida tres veces más de lo que pidió en el Prestige», advirtió.

En su intervención, Ribera ha «pedido coherencia» a la Xunta ante un «desgraciado episodio» que ha supuesto el reciente accidente que afecta ya desde las costas portuguesas hasta el País Vasco.

No se puede ofrecer toda la ayuda que pide la Xunta porque podría haber episodios inesperados que afrontar en el resto del país, «desde emigrantes a los que rescatar» o cualquier otro, según la titular de la cartera para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La Xunta responde

Horas después, Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, respondió a las palabras de Ribera. «Les encanta hablar de Reyes Magos, pero llevan varios días mareando y sin sacar los barcos», denunció. En una rueda de prensa, el dirigente gallego acusó al gobierno central de pedirles los medios que necesitaban para la limpieza del vertido de pélets y «ahora nos dicen que son demasiados», explicó.

En esta intervención ante los medios, Rueda confirmó que su equipo ha desplegado por los arenales más de 200 efectivos para proceder a labores de limpieza de los pélets plásticos, que serán unos 300 con la llegada del fin de semana.

«Sabemos que estos días la llegada fue mínima», explicó Rueda, dado que las corrientes actuales «los están llevando» hacia el norte y «pasando de largo de las costas gallegas». Sin embargo, la previsión para el fin de semana es que esto «cambie» y haya un «empuje hacia el interior», con lo que llegarán en mayor medida a las playas. «Continuaremos trabajando hasta que no queden restos en las playas», avanzó.

De forma paralela y mientras crece el cruce de acusaciones entre administraciones, la indignación social aumenta en Galicia. Cerca de un centenar de colectivos ecologistas y de agrupaciones del sector de la pesca y el marisqueo en las rías gallegas han convocado una manifestación para el domingo 21 de enero en la capital, Santiago de Compostela, bajo el lema En defensa do noso mar.