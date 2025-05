El Gobierno, dispuesto a sacar la prostitución de la ley del 'solo sí es sí' Era la exigencia de ERC, JxCat, PNV y Bildu al Gobierno, los socios sin los que no sacará adelante una norma que convierte en agresión todo acto contra la libertad sexual no consentido

El Gobierno abre la puerta a sacar de la ley del solo sí es sí' las medidas penales contra la prostitución si de esa manera facilita la pronta aprobación de la ley, que está en la fase de enmiendas. Así lo indicó este martes en el Congreso la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez.

La decisión de que los dueños de prostíbulos o quien habitualmente alquila locales para favorecer y lucrarse con la explotación sexual de otro, aunque sea con su consentimiento, ingresen en prisión es una reforma que amenaza con impedir la aprobación del resto de la norma.

Esta persecución de los proxenetas y de la industria de la prostitución, con la inclusión en el Código Penal del delito de tercería locativa, cuenta con la oposición de fondo de ERC, JxCat o Bildu, que consideran que la medida atenta contra la libertad de elección de las prostitutas, y con la objeción de forma del PNV, que lo ve como un pegote en una ley hecha, fundamentalmente, para convertir en delito de agresión todo acto contra la libertad sexual no consentido. Sin el apoyo de los nacionalistas, el Ejecutivo no podrá aprobar una ley que rechazan tanto PP como Vox.

A la ley de Trata

Eso sí, si el PSOE acepta sacar este bloque de medidas de la norma ahora en trámite es porque pretende incluirlas, incluso endurecidas, en la futura ley de Trata que ya elabora el Ministerio de Igualdad. Unidas Podemos es algo más flexible, también aspira a que la tercería locativa se incluya en la ley de Trata, pero aceptaría incluso debatir esta posibilidad.

La ley del 'solo sí es sí' cambia todo el capítulo de delitos sexuales del Código Penal. La existencia o no de consentimiento por parte de la víctima es el centro de la nueva regulación. Desaparece el abuso y todo acto no consentido será agresión sexual y toda agresión con penetración, violación. Ya no será preciso que medie violencia o intimidación para condenar por ambas categorías. Pero no se limita solo a los delitos sexuales. Se ocupa de todos las violencias contra las mujeres por el hecho de serlo. Por ello extiende la asistencia y protección que ya existe para las víctimas de la violencia de género a todas las víctimas de las violencias machistas