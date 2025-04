Los gitanos destierran de Badalona a tres de los agresores sexuales del Màgic

Cristian Reino Lunes, 19 de junio 2023, 11:40 Comenta Compartir

Tres de los menores que han confesado haber participado en agresiones sexuales en grupo a menores en Badalona serán destarrados de la ciudad barcelonesa. Esta es la decisión que ha adoptado la comunidad gitana porque los tres son de etnia gitana.

Según datos de la Policía catalana, en un año, se han denunciado ocho casos de agresión sexual grupal en toda la ciudad, sobre todo en el centro comercial Màgic. Hay 21 chavales identificados como autores de los ataques, 20 de ellos son menores. La gran mayoría tiene menos de 14 años y por tanto son inimputables, no se les puede acusar penalmente. Cuatro han participado en más de una agresión. Muchos de los agresores proceden de Sant Roc.

Tres de ellos son gitanos y serán apartados del barrio este verano, según anuncia en El Periódico Manuel Cortés, jefe de la comunidad gitana en el distrito badalonés. «No tenemos cárceles, pero sí el destierro», afirma. «Cuando acaben las clases se marcharán con una tía a Tarragona. No quiero verles por el barrio», asegura. Cree que el hecho de quedarse sin sus amigos y sin su entorno puede hacer que recapaciten. «Que te echen del barrio y te alejen del barrio es lo peor que le puedes hacer a un gitano. Algo teníamos que hacer, esto no se puede repetir», afirma este líder de la comunidad gitana.

El jefe gitano de Sant Roc, cuando tuvo conocimiento de las violaciones en Badalona, llamó a las máximas autoridades de su comunidad en Cataluña, unas 64 familias, para pedir explicaciones e intentar saber quiénes eran los responsables. Al conocer algunos nombres, no le sorprendió. Son hijos de familias desestructuradas. Sus padres están en prisión. Nadie tutela a estos chicos. 'El tío Manuel' asegura además que tienen vigilados a otros chicos, pero no admiten las acusaciones, y no puede echarles del barrio por falta de pruebas.

