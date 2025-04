Ghanim y su síndrome de regresión caudal se ganan al mundo

«Me dijeron que nunca andaría, pero mi madre se empeñó y ahora camino sin muletas»

Marisa Sánchez, sevillana de 49 años, es de las pocas españolas con el Síndrome de Regresión Caudal (o agenesia de sacro), aunque su caso no es tan severo como el del joven catarí Ghanim Al Muftah, que nació sin sacro ni extremidades inferiores. Licenciada en Derecho y funcionaria de profesión (trabaja como administrativa), a Marisa los médicos que la trataron de pequeña le pronosticaron una vida en silla de ruedas. A su madre, Ana Rosa, le dijeron que «la niña nunca iba a poder andar» porque había nacido con piernas, pero con los pies (y la vejiga) muy afectados. Ana Rosa se empeñó en llevar la contraria a los expertos. «Mi madre era una madre coraje que no se conformó y aunque mis pies estaban deformes, tras cinco años de rehabilitación consiguieron ponerlos derechos y pude andar. A ella se lo debo todo».

Marisa camina con un pequeño aparato disimulado en los pies, pero sin ayuda de muletas. No puede estar mucho tiempo de pie, ni recorrer largas distancias ni levantar cosas pesadas. Pero en general está bien. Eso sí, para no perder musculatura, necesita acudir regularmente al gimnasio, a natación y someterse a sesiones de fisioterapia. Su madre, además, le insistió que hincara los codos para labrarse un porvenir, y Marisa, que siempre le ha gustado estudiar, se sacó la carrera de Derecho y luego las oposiciones. «Soy funcionaria y tengo un sueldo que me permite pagar gastos que la gente sin discapacidad no tiene, pero aún así me siento desprotegida por parte de las administraciones», critica. Cree, además, que todo se agrava al convivir con una enfermedad rara «porque hay mucho desconocimiento y no se invierte para la investigación. No veo que haya interés en ellas».

Por eso, el gesto del domingo en la inauguración del Mundial de Catar le parece estupendo «si eso ha ayudado a que la gente se pregunte por el Síndrome de Regresión Caudal». Y eso que como feminista, censura que se celebre un Mundial en un país que no respeta los derechos humanos, entre ellos los de las mujeres. Ahora espera que tras el foco momentáneo sobre su patología, surjan más afectados como ella para crear la primera asociación de esta enfermedad rara. «Solo conozco en España a otras tres personas, pero seguro que hay más, y podemos hacer algo para estar más amparados por los servicios públicos».