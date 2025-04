Cataluña anima a las mujeres a hacer topless para combatir la discriminación La campaña lanzada por el Govern consta de un vídeo, que arranca con la imagen de un pecho de hombre con la afirmación de que este pezón es «libre», pero el siguiente, el de una mujer, tapándoselo con la mano, lamenta que no lo es

cristian reino Barcelona Miércoles, 24 de agosto 2022, 17:06

Topless, sí; topless, no. El debate es viejo, pero sigue presente en piscinas de toda España. Sin ir más lejos, no hace mucho un hombre y una mujer fueron expulsados de un club de La Moraleja (Madrid), después de que ella se exhibiera sin la parte de arriba del bikini por el jardín y la zona de baño. Ahora, con motivo del día mundial del topless, la Generalitat de Cataluña ha lanzado una campaña a través de las redes sociales, en la que anima a las mujeres a no cubrirse los pechos en playas y piscinas para luchar contra lo que el Gobierno catalán considera una «discriminación» contra las mujeres.

Desde el hastag, «normalidad feminista», el Departamento de Igualdad y Feminismos del Govern catalán denuncia que la «sexualización de las mujeres» comienza desde muy pronto, desde que son pequeñas y les «acompaña toda la vida». «Que tengamos que cubrirnos los pechos en algunos espacios es una muestra también en discriminación», según la campaña. «En el día del topless, reivindicamos la liberación de nuestros cuerpos», remata.

La iniciativa lanzada por el Ejecutivo autonómico consta de un vídeo, que arranca con la imagen del pecho de un hombre con la afirmación de que este pezón es «libre», pero el siguiente, el de una mujer, tapándoselo con la mano, no lo es. «Desde que tienes memoria has estado así», señala, con la imagen de un niña en una piscina, con las dos partes del bikini. «Que te tengas que cubrir los pechos no es normal, es discriminación», exclama.

La sexualització de les #dones comença de ben petites i ens acompanya tota la vida



Que ens haguem de cobrir els pits en alguns espais n'és una mostra. És també #discriminació



En el dia mundial del #topless, reivindiquem l'alliberament dels nostres cossos#NormalitatFeminista pic.twitter.com/VTjxdHAE8Q Igualtat i Feminismes (@igualtatcat) August 23, 2022

Y acaba animando a quitarse la parte de arriba del bikini, recordando que el topless es un «derecho» reconocido. Curiosamente, en el vídeo no se ve ningún pecho de mujer, porque de entrada no podría difundirse en redes sociales como Twitter o Facebook, pues censuran todo este tipo de imágenes. «Nunca más una mujer expulsada de un espacio por ser mujer», según tuiteó la propia consejera de Igualdad, Tania Verge.

La campaña ha abierto un debate social. La organización Mugrons Lliures (Pezones libre) la ha aplaudido. Esta entidad ha denunciado algunos casos en piscinas públicas catalanas. El Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) le dio la razón. Respecto a las playas, no hay ninguna normativa española que impida hacer topless. En cambio, la normativa de las piscinas públicas depende de cada municipio, que fija sus propios criterios. A nivel privado, el propietario manda. Desde hace tres años en Barcelona ninguna piscina municipal puede impedir a las usuarias enseñar sus senos.

Así lo determinó una orden emitida por el Departamento de Derechos, Ciudadanía y Diversidad, que concluyó en su informe que cada piscina actuaba más o menos por libre. Algunas permitían quitarse la parte de arriba del bikini para tomar el sol pero no para bañarse, otras lo autorizaban en todas las instalaciones y otras solo en las exteriores, pero no en las interiores.

Barcelona permite desde hace tres años el topless en todas las piscinas de titularidad municipal, pero Tarragona, no

Según la resolución, imponer normas de vestimenta específica para las mujeres suponía una restricción de su libertad de elección y una discriminación por motivos de género, que vulneraba el artículo 14 de la Constitución, que recoge que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna.

A raíz de la decisión del consistorio, un diputado autonómico de Vox puso el grito en el cielo y dijo que «sus hijos no han de ver» los pechos de las mujeres en las zonas de baño públicas de la ciudad condal. En la Ametlla del Vallès (en la provincia de Barcelona), mientras, fueron las propias mujeres las que votaron en una consulta municipal si autorizaban al consistorio a permitir el topless en las piletas locales. Ganó el sí.

A pesar del mensaje de la campaña del Govern, los colectivos que defienden el topless denuncian que todavía no existe una normativa catalana que impida que haya piscinas que no autoricen quitarse la parte de arriba del bikini. Tarragona es la única capital de provincia catalana que prohíbe el topless en sus piscinas públicas. El argumento que esgrimió es que se trata de equipamientos deportivos y no lúdicos.

El debate en redes a partir de la campaña del Govern ha tenido, además, otra derivada que se le ha vuelto en contra al Ejecutivo de Pere Aragonès. A la titular de Igualdad del Govern, de ERC, hay quien le ha preguntado si está a favor de que las mujeres no se cubran el pecho, pero sí la cabeza, como hace su compañera de partido y diputada Najat Driouech, que luce un velo islámico en su escaño del Parlamento catalán.