Generación Z: la revolución laboral que viene

Primero fueron los 'baby boomers', nacidos antes de la década de los 70; cogió el testigo la generación X, que ya tiene entre 56 y ... 41 años; llegaron después los 'millennials' (Y) -entre 1981 y 1995-; y ahora es el turno de los Z. Conocidos también como 'centennials', en dos años coparán el 27% del mercado laboral. Y no quieren repetir esquemas del pasado.

Son nativos digitales, gozan de habilidades diversas y buscan el aprendizaje constante, «características cruciales para triunfar en el mercado laboral actual», advierte Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, patronal de empresas de trabajo temporal y agencias de empleo. Con estas credenciales y ante la alarmante falta de talento y mano de obra cualificada que soporta el tejido empresarial español -se calcula que hay entre 150.000 y 170.000 puestos sin cubrir-, el mundo se abre a este colectivo, integrado por jóvenes de entre 18 y 26 años.

Mientras, las compañías estudian cómo adaptarse a sus reglas y buscan fórmulas que les incentiven. Porque los 'Z', que no han conocido el mundo sin redes sociales ni internet, resultan indispensables para las organizaciones y empresas que quieran adaptarse a los avances tecnológicos. «Muchos trabajos tradicionales están siendo reemplazados por tecnología automatizada. Ocurre en todos los ámbitos, y más desde la irrupción del teletrabajo. Nos encontramos con personas con una amplia gama de habilidades, polivalentes y con gran capacidad de adaptación al cambio, y esto es algo muy valorado por las empresas», explica Cruañas.

«Son una generación muy pegada a la digitalización y a la tecnología, mucho más preparada que las anteriores y de una manera mucho más natural», apunta Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute. «Tienen formas diferentes de entender y de hacer, y eso se contagia», añade Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de Infojobs, el portal de ofertas de empleo líder en España. Ambos ponen en valor a este colectivo, sin olvidar los dos grandes problemas que sufre el país en materia laboral: la elevada tasa de desempleo y la escasez de talento. «Esto va a obligar a las empresas a cambiar a marchas forzadas, porque el talento hay que cuidarlo más que nunca», sostiene el responsable del centro de investigación, opinión y divulgación del Grupo Adecco.

Según la portavoz de Infojobs, los equipos de gestión de recursos humanos intentan afrontar «toda una serie de cambios y están más tensionados que nunca, porque no hay tantos profesionales disponibles con las capacidades que necesitan». Por eso, subraya, primero tienen que entender qué les interesa «para poder captarlos, y luego, fidelizarlos». «Antes las cosas se solucionaban a golpe de salario», indica Ibon Olazabal, CEO del Grupo Evolus, con más de 15 años de experiencia en el sector de servicio de personas y sede central en Euskadi. «Ahora eso solo ya no vale y las empresas compiten de una forma más compleja, llegando incluso a niveles muy agresivos», lamenta.

«Sin renunciar a la vida»

Y es que la generación Z, tiene una visión del mundo muy diferente a la de sus antecesores, y eso también se nota a la ahora de acceder al trabajo. «Es evidente que los jóvenes ya están marcando el mercado laboral, y nos están contagiando, aunque también puede que sea por la propia evolución de la sociedad», expone Mónica Pérez. La portavoz de Infojobs defiende que la pandemia supuso «un punto de inflexión» para mucha gente «que se replanteó muchas cosas», como «el lugar que ocupa el trabajo en la vida». Ese cambio de mentalidad en el empleo es una de las señas de identidad de los 'centennials'.

La conciliación y la flexibilidad horaria son ahora «requisitos innegociables en los procesos de selección», coincide Javier Blasco. «Según el planteamiento de estos jóvenes, esto no va de tiempo de trabajo, va de talento, y la productividad no va de estar calentando la silla», explica el director de The Adecco Group Institute. Los 'Z', dice, valoran «su vida personal y no van a renunciar a ella». Entienden que el tiempo que dedican a trabajar no es sólo para producir para la compañía, «sino para su propia formación». Y eso, defiende, «nos favorece a todos».

«Lo de vivir para trabajar no va con ellos», desliza Olazabal. Tampoco tener una trayectoria profesional, un estatus, ni buscar la estabilidad. «Y la forma de afrontar el trabajo no es lo único que ha cambiado. También todas las condiciones añadidas de remuneración. El dinero ha perdido fuerza en las negociaciones salariales y hoy en día jugamos con muchos más elementos», manifiesta el CEO de Evolus.

Lo que ahora cobra fuerza es lo que se ha dado en llamar 'salario emocional', retribuciones no económicas que sirven para incentivar a los empleados. «Pasamos en el trabajo la tercera parte del día, y por eso lo económico no puede serlo todo», expone reproduciendo la mentalidad 'centennial'. Horario flexible, teletrabajo, guardería, día libre en el cumpleaños... Son sólo algunas de las medidas que se plantean como necesarias «para atraer y retener el talento». Y ejemplos de las reglas que la generación Z está marcando en el mercado laboral y que da por descontadas cuando accede a un empleo.

«Tenemos graves problemas para encontrar gente que quiera trabajar a jornada partida, en un polígono industrial o con más de una hora para comer», admite Olazabal. «Los jóvenes no quieren moverse en coche. Quieren salir de trabajar y estar en el centro de la ciudad, al lado del gimnasio, del banco...». Y las empresas, dice, «ya se están poniendo las pilas». «Aunque quizás con un progreso más lento de lo esperado», advierte el presidente de Asempleo, que calcula que el 15% del mercado de trabajo esta ya dominado por los 'Z'.

De tú a tú

En 2030, la mayoría de directivos y empleados de las empresas a nivel mundial pertenecerán a las generaciones 'millennial' y 'centennial'. Por eso no conviene perder de vista otras de sus señas: su impaciencia y la prioridad que, según los expertos, dan a los valores personales y de empresa. No encajan en organizaciones que anteponen los objetivos a las formas, valoran el 'tú a tú' y no entienden de jerarquías. Les mueve el proyecto y el impacto social de la firma para la que trabajan. «Al final, prefieren una empresa más innovadora a las grandes compañías en las que pensábamos nosotros cuando empezamos a estudiar. Y aún nos sorprende», explica el director de The Adecco Group Institute.

«No todo el mundo está dispuesto a trabajar en una empresa que contamina», expone Óscar. «La gente está muy sensibilizada con estos temas y quiere trabajar en empresas igual de sensibilizadas», advierte este joven, de 25 años, que estudió Administración de Empresas, Gestión y Marketing Empresarial y para quien «la calidad de vida», «poder elegir qué hacer en tu tiempo libre y salir del trabajo sin cosas en la cabeza» no tiene precio.

Es precisamente la defensa de valores como estos lo que explica «la gran movilidad» de los 'centennials', que no dudan en abandonar un proyecto cuando les resta libertad o no se sienten identificados con él. Además, el acceso «casi ilimitado» a la información sobre las opciones de empleo «les permite buscar diferentes oportunidades según intereses, deseos de vida y valores», apunta por su parte el presidente de Asempleo. «De algún modo, se está trastocando el antiguo modelo. Lo de buscar un empleo para toda la vida y en la misma empresa ya es cosa del pasado», zanja Cruañas.