Ernesto Gasco, alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil: «Investigar los abusos no es un ajuste de cuentas»

Antonio Paniagua Madrid Miércoles, 9 de febrero 2022, 00:08 | Actualizado 07:00h.

Ernesto Gasco, de 58 años, tenía siete u ocho cuando sufrió abusos sexuales por parte de un fraile que daba clases de matemáticas en el colegio Sagrado Corazón de Mundaiz, en San Sebastián. Gasco, que dirige en el Gobierno el Alto Comisionado para la Lucha Contra la Pobreza Infantil, piensa prestar testimonio ante la comisión que se constituirá para investigar la pederastia eclesial. «Decir la verdad dignifica a la Iglesia», destaca.

-¿Qué le parece la fórmula de que sea una comisión liderada por el Defensor del Pueblo la que se encargue de la investigación?

-La comisión ha de garantizar la discreción suficiente para que podamos aportar nuestro testimonio con tranquilidad, porque no es fácil contar nuestras historias. En mi caso, han tenido que transcurrir cincuenta años para atreverme a hacerlo público, es algo de lo que nadie se siente orgulloso y que reabre muchas heridas. Lo ocurrido no puede volver a suceder.

-¿Por qué es desaconsejable una comisión parlamentaria?

-Puede darse el caso de que el informe que se elabore a partir de los testimonios voluntarios de las partes sea visto por una comisión parlamentaria, que procure la mejora de las normas para proteger a los menores, que es la labor del Parlamento.

-¿Llega tarde esta iniciativa?

-Es algo incómodo para nosotros, las víctimas, que en muchos casos ni lo habíamos comentado ni con nuestras familias ni parejas. Cuando eres un niño, no sabes lo que sucede cuando un profesor abusa de ti, no eres consciente de lo que ocurre. A nosotros nos obligaba a masturbarle en plena clase, cuando teníamos siete u ocho años. Estoy seguro de que no éramos los primeros. Ya de mayor has de quitarte el sentimiento de culpa y seguir afrontando algo que es nauseabundo. Con tan corta edad, ¿quién me iba a creer?

-¿Qué piensa de la resistencia de la Conferencia Episcopal Española a una investigación independiente?

-Me da pena. Estoy más con el Papa Francisco en su empeño de que se sepa la verdad. Investigar la pederastia clerical no busca un ajuste de cuentas ni nada parecido, los hechos ya han pasado y probablemente no tengan solución. No debe haber gente que se sienta impune.

-Algunos obispos ven la investigación como un ataque a la institución de la Iglesia.

-Es al revés. He sido también perseguido por el terrorismo de ETA y sé que decir la verdad es el mejor alivio para todos y una manera de dignificar a la Iglesia; esconder la verdad conduce a mayor resquemor y a generar una sensación de abandono de las víctimas, lo cual no es muy católico, sensato ni razonable.

«La Iglesia ha encubierto muchas cosas. Es lamentable que no se cortara de raíz aquello»

-¿Cómo se puede reparar el daño?

-Nos debemos fijar en lo que han hecho otros países. Si tienen que establecerse compensaciones, que se haga. Porque hemos de tener la posibilidad de recuperar un equilibrio emocional.

-¿Qué sabe de su abusador?

-Un niño abusado se lo contó a su madre, ella lo denunció y de repente esa persona desapareció. Nadie se hace pederasta de la noche a la mañana con 58 años, que eran los que el hermano debía de tener. Las organizaciones religiosas han encubierto muchas cosas. Es lamentable que no se cortara de raíz aquello.

-¿Cuál fue la respuesta de la Iglesia a su caso?

-Recibí una llamada del exobispo de San Sebastián José Ignacio Munilla que agradezco mucho, pero del colegio no recibí ninguna comunicación, cosa que me parece sorprendente, porque supone poner en entredicho la versión de las víctimas.