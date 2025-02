Los ganaderos de ovino no pueden vender la lana de sus ovejas

Malos tiempos para los ganaderos dedicados al ganado ovino, tan rentable en siglos pasados con la Mesta. El sector envía un SOS. Al problema para ... encontrar mano de obra especializada de esquiladores que sepan retirar la lana a sus ovejas -labor necesaria antes del verano para hacer acopio de lana y para garantizar el bienestar del animal- se añaden dos este año: el de un sector textil con apenas demanda y colapsado porque acumula stocks de años pasados y el del cierre del mercado chino por los brotes de viruela ovina surgidos en España. El gigante asiático representaba más del 60 por ciento de las importaciones.

Actualmente, las ventas están paralizadas y los ganaderos no saben qué hacer con la lana porque los almacenes que se dedican a la limpieza y comercialización de este producto tienen apiladas toneladas de material. Esto, cuando está a punto de arrancar la campaña de esquileo de este año con cuadrillas que cada vez cobran más porque pocos se dedican ya a esta labor milenaria, y después de que muchas ganaderías de ovino hayan tenido que partir de cero tras enviar al matadero a sus rebaños por la viruela ovina.

Ni quemarla ni tirarla

El problema para estos ganaderos -la mayoría en Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura- no sólo es que no tengan compradores -les ofrecen precios por debajo de los costes de producción- sino, sobre todo, que no saben qué harán con la lana porque no pueden acumular más cantidad pero tampoco quemarla o enterrarla por razones medioambientales. «Muchos ganaderos la tenemos almacenada pero, ¿qué hacemos con ella? Porque no podemos quemarla ni tirarla. Tenemos un problema con la lana porque no es que vengan y no se la lleven. Es que no vienen ni preguntan por ella y nadie quiere hacerse cargo de la lana», explica Daniel García, ganadero ovino de Castilla-La Mancha.

Además, alargar el almacenamiento de la lana puede causar problemas de insalubridad por la proliferación de roedores y parásitos y hay ganaderos que piensan regalarla. Sin embargo, los compradores de años pasados no la quieren.