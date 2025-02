Cómo hacer frente a una quemadura solar

Salvador Vallejo Caballero Sábado, 15 de abril 2023, 16:09 Comenta Compartir

En plena primavera, cuando el sol comienza a apretar con mayor intensidad y nuestras horas de exposición son mayores -ya sea por trabajo, ocio o por tratar de buscar ese tono moreno a lucir en verano-, debemos considerar tomar precauciones respecto al cuidado y protección de la piel.

Es bastante habitual que en estas fechas nos sorprenda la intensidad del sol y, tras una jornada de exposición, paguemos la «novatada primaveral» de sufrir una quemadura solar. Así, si la has sufrido, ya sea por no elegir la protección adecuada o porque la frecuencia de aplicación no ha sido la correcta, te aconsejamos tomar las siguientes medidas:

- Evita la exposición al sol durante unos días, y aplica alta protección solar en caso de no poder evitarla.

- Mantiene una buena hidratación con abundante agua.

- Aplica crema hidratante en la zona afectada.

- Atención al uso de perfumes o jabones en la piel dañada, ya que puede ocasionar reacciones alérgicas.

- De igual manera recalcamos la importancia y necesidad de tomar medidas preventivas, ya que las quemaduras solares conllevan riesgos y perjuicios en la salud personal como el cáncer de piel o melanomas.

- Elegir la protección solar adecuada en función del fototipo (respuesta de los individuos a la luz solar en función del tipo y color de su piel, del color de cabello y de ojos). Recordar que el valor numérico (15, 30, 50, etc) no implica mayor o menor barrera, simplemente indica el tiempo que dicha crema tendrá efecto.

- Es importante volver a aplicarse crema cuando la sudoración sea grande, después del baño o tras el paso de varias horas.

- Deben prestar especial atención las personas cuya piel tiene manchas, lunares, pecas, así como una tez muy blanca.

- Cuidado con medicinas como los inflamatorios o antibióticos, que pueden producir alergia en caso de exposición solar. Por el mismo motivo se debe evitar el uso de colonias o perfumes.

- Usar complementos como gorras o gafas de sol.

- Buscar cobijo en la sombra siempre que sea posible, y evitar jornadas demasiado largas de exposición al sol.