«Frente a la explosión de casos en China hay que vigilar y no alarmar»

Médico epidemiólogo y miembro del comité permanente para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Amós García Rojas (Santa Cruz de Tenerife, 68 años) ha sido la cara de la estrategia de vacunación durante lo más duro de la pandemia. Expresidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), cargo que dejó en octubre tras expirar su doble mandato de 8 años, García Rojas apela a estar vigilante, pero no alarmado, frente a la explosión de contagios en China, aboga por mantener las mascarillas en el transporte púiblico y recomienda la cuarta dosis a todos, pero especialmente a los mayores de 60 años. «Es fundamental que se la pongan», dice este experto canario que, como docto rockero, ha felicitado las Navidades con el 'Knockin' On Heaven's Door , de Bob Dylan y Tom Petty.

–¿Cree que España se verá afectada por la explosión de casos de covid en China a pesar de los controles impuestos en los aeropuertos a los pasajeros de aquel país?

–Lo que se está viviendo ahora en China nos retrotrae a un 'déjà vu', pero la situación es completamente diferente a la que había hace dos años. Ahora tenemos una alta cobertura vacunal que nos genera una buena bolsa de protección, y además estamos mucho más inmunizados porque muchas personas han pasado la infección y eso también suma. En principio las variantes que están circulando en China son similares a las de aquí. El gran problema es que allí son millones y millones de habitantes y el virus está circulando de manera intensa, y eso puede suponer mutaciones y por lo tanto la aparición de nuevas variantes, alguna de las cuales puede llegar a impactar en nuestro medio. Lo más lógico es que esas variantes sean menos virulentas, pero más contagiosas. Por lo tanto, debemos procurar no ponernos en modo alarma sino en modo alerta, es decir vigilar, vigilar y vigilar. Hay que seguir trabajando en la vigilancia y en la secuenciación de las variantes que puedan aparecer aquí, y, sobre todo, presionar para que China secuencie sus variantes y haga públicos sus resultados de forma transparente.

–¿Recomienda la vacunación de la cuarta dosis a toda la población española y no solo a los mayores de 60?

–Absolutamente. Los mayores de 80 se la han puesto porque son los que más de cerca han visto las orejas al lobo y tienen muy claro la necesidad de vacunarse. Pero el porcentaje es todavía bajo entre los mayores de 60 (apenas el 56%) y es fundamental que se vacunen de esa segunda dosis de refuerzo.

«Hay sensación de fatiga, de estar hasta el moño, pero seguimos en pandemia y lo que está pasando en China es significativo»

–¿Nota que hay cierto cansancio con las vacunas?

–Sí, hay una sensación de cansancio, de fatiga, de estar hasta el moño y también hay personas que piensan que ya está todo el pescado vendido, que esto de la pandemia forma parte de nuestra biografía sanitaria y no del presente. Hemos acabado con el pico agudo de la pandemia, pero seguimos en pandemia y lo que está pasando en China es significativo, así que no dejemos de cubrirnos con las vacunas.

–Llevamos ya unas semanas viviendo entre un cóctel de covid, gripe y otros virus respiratorios… De hecho, los casos de gripe triplican a los de coronavirus, ¿le preocupa?

–En estos dos últimos años apenas hemos tenido gripe ni otros procesos vinculados a virus respiratorios porque las medidas preventivas de la pandemia, fundamentalmente las mascarillas, han tenido un efecto protector frente al resto de los virus que se transmitían de manera similar al SARS-CoV-2. Ahora este virus ya no es tan predominante porque lo hemos ido acorralando con las vacunas y al mismo tiempo, salvo en determinados ámbitos, hemos dejado de usar las mascarillas. Así que esos virus han vuelto a recuperar su terreno perdido. La coexistencia de covid, gripe, ésta con una fuerte presencia, y virus respiratorio sincitial puede generar un aumento de la demanda sanitaria que colapse al sistema. En una temporada normal de gripe siempre se produce un desbordamiento puntual y ahora esos desbordamientos pueden no ser tan puntuales, y esa preocupación la tenemos.

«Si hacemos las cosas bien evitaremos que el incremento de casos de covid que vamos a tener este invierno trastorne la situación y eso pasa por vacunar y mantener las mascarillas»

–¿Es partidario de mantener las mascarillas en transportes públicos, una obligatoriedad que ha quedado en desuso en el resto de la Unión Europea?

–Absolutamente sí. Estamos en un momento muy dulce de la pandemia. Si hacemos las cosas bien podemos evitar que el incremento de casos de covid que vamos a tener este invierno, que los vamos a tener seguro, no trastorne la situación. Y hacer las cosas bien significa que los que no se han puesto la dosis de refuerzo se la pongan y que mantengamos las mascarillas donde se atienda a vulnerables y donde sea más fácil la transmisión del virus, es decir en los transportes públicos y en los centros sanitarios y sociosanitarios.

–Da por seguro un aumento de contagios, ¿lo dice por el posible efecto de China?

–No, lo digo vinculándolo al invierno. La gente que venga infectada de China va a venir a un medio donde ya hay circulación del virus.

«Que antivacunas o negacionistas te llamen genocida en las redes sociales es una anécdota desagradable que forma parte del estado de crispación que ha traído la pandemia»

–¿Por qué la vacuna española de Hipra aún no tiene el visto bueno de la EMA para su comercialización?

–Todo indicaba que iba a estar disponible antes. Soy optimista para este año. Tiene un planteamiento riguroso y acabará entrando en el mercado. Es una vacuna que en nuestro país tiene un recorrido corto, salvo que haya que revacunar cada equis tiempo frente a la covid, lo que es posible. Pero en los países en vías de desarrollo puede tener un papel importantísimo.

–Usted ha sufrido comentarios hirientes por parte de negacionistas y antivacunas, le han llamado asesino, genocida...

–Ha sido duro, pero nunca tan duro como aquellas cifras de fallecidos o ver a los compañeros sanitarios absolutamente agotados. Que te digan barbaridades en las redes sociales son anécdotas desagradables que forman parte del estado de crispación que ha traído la pandemia.

«¿Mi deseo para 2023? Que por fin digamos adiós a este problema… y a título muy personal que pueda ver a los Who en julio en Barcelona»

–¿Cree superadas las dudas hacia la eficacia de las vacunas?

–No. Todavía en las redes sociales hay algunos, aunque son los últimos mohicanos.

–Y los jóvenes siguen siendo los más reacios a vacunarse… ¿a qué lo atribuye?

–A la no percepción del peligro. Muchos piensan que es una enfermedad de los muy mayores, que esto no va con ellos. Pero ser joven no inmuniza frente a las formas graves de covid. Hemos visto niños y jóvenes sin patologías de riesgo que se han contagiado y han fallecido.

–Pero hay personas vacunadas que se han infectado y que pueden pensar que las inyecciones sirven de poco…

–¡Cuidado!… las vacunas no te evitan la infección, te evitan tener un cuadro grave. Un individuo vacunado tiene menos capacidad de infectar que un individuo no vacunado, pero puedes estar vacunado e infectarte, eso sí seguramente pasarás el covid con un cuadro leve y no acabarás en un hospital o en una UCI. Aquellas imágenes dantescas del Palacio de Hielo de Madrid con la fila de ataúdes porque no había espacio en las morgues, eso ya no se da. Las residencias han dejado de ser ese ámbito terrorífico para nuestros mayores… Eso es lo que significa la vacuna.

–Amós… ¿ha pedido algún deseo para 2023?

–Que por fin digamos adiós a este problema… y bueno a título muy personal que la situación en China no impida que pueda acudir al concierto de los Who en julio en Barcelona, que me gustan mucho.