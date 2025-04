La educación como herramienta para transformar España

JUAN CARLOS BERDONCES Viernes, 2 de diciembre 2022, 08:26 | Actualizado 19:19h. Comenta Compartir

Nelson Mandela, de cuyo fallecimiento se cumplen el lunes nueve años, dijo que la educación «es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo». Se trata, sin duda, de uno de los pilares de cualquier país y de ella depende su porvenir y el de futuras generaciones. Por ello el secretario de Estado de Educación matizó la célebre frase del Premio Nobel de la Paz. «La educación no cambia el mundo pero sí prepara a quienes están llamados a transformar el mundo», dijo este viernes José Manuel Bar Cendón durante la inauguración de Next Spain, el foro organizado por Vocento y Diario LA RIOJA y patrocinado por CaixaBank, Grant Thornton, Telefónica, Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño y Universidad Internacional de La Rioja-UNIR. El número dos de la ministra Pilar Alegría reconoció que el futuro de España, como de cualquier país, «se asienta en la educación». Y por ello apeló a «la calma y la sensibilidad» para poder poner en marcha las reformas educativas. «No se puede mirar para otro lado y no preparar a los jóvenes para las incertidumbres del futuro», añadió.

Logroño se convirtió este viernes en el epicentro nacional de la educación y acogió las ponencias de diferentes expertos para abordar asuntos tan relevantes como las profesiones del futuro, las nuevas habilidades que demanda el mercado laboral, el auge de la FP o la vinculación cada vez más necesaria del mundo educativo y el tejido empresarial. «Aprender a aprender es la habilidad básica para el siglo XXI, marcado por la digitalización y los cambios», aseguró Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, grupo editorial al que pertenece Diario LA RIOJA y organizador de Next Spain, una ambiciosa plataforma que trata de poner luz sobre el país que se pretende construir en los diferentes ámbitos y lanzar una visión optimista e inspiradora para mirar al futuro con ilusión y realismo.

En este sentido, el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, defendió la necesidad de llegar a un pacto «social y político» por la educación, una materia de especial relevancia para construir un país. «Cada partido que llega al gobierno hace su ley, sus decretos, y eso genera cansancio y decepción en el profesorado, que es la clave de bóveda del sistema», aseveró el regidor, que no tiene dudas de que la digitalización es uno de los desafíos de futuro.

Alta empleabilidad

Y el presente pasa por el crecimiento de la Formación Profesional, del que la presidente de La Rioja, Concha Andreu, se mostró especialmente satisfecha «y gracias a la colaboración entre el Ejecutivo regional y los agentes económicos y sociales, nuestra FP es una opción de prestigio en la que se imparte una formación de altísima calidad enfocada a la práctica y con un elevado grado de especialización y de empleabilidad». A los doce meses de finalizar los estudios, «la mitad de los estudiantes han encontrado trabajo», principalmente en sectores de hostelería y restauración, calzado o industria.

España es, junto a Finlandia, el país que «más ha avanzado en educación en los últimos 40 años», apuntó el alcalde de Logroño, mientras que el secretario de Estado recordó que «nuestro país fue el primero en recuperar la presencialidad en las aulas tras la pandemia». Por ello, Bar Cendón quiso lanzar un mensaje de optimismo, reforzado con datos como la reducción del abandono escolar del 26% al 13% o la integración de 800.000 alumnos extranjeros en el sistema educativo.