La fórmula de la píldora más esperada Los adictos a la nicotina también tienen que luchar contra hábitos arraigados en su día a día. :: M. REYNOLDS Los 7,5 millones de españoles que quieren dejar de fumar podrán hacerlo sin ansiedad y a bajo coste tras la intención de financiar la vareniclinaLas consultas médicas reciben a los primeros fumadores interesados en Champix ROCÍO MENDOZA Domingo, 6 octubre 2019, 09:50

Madrid. Hace apenas una semana que se anunció su financiación en 2020 y las consultas médicas ya reciben a los primeros pacientes interesados por ella. La inclusión de la vareniclina -comercialmente, Champix- en el catálogo de fármacos financiados por la Seguridad Social supone un antes y un después en la lucha contra el tabaquismo. Los médicos aplauden el paso, que dicen llevar reclamando desde hace años. La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, la Organización Médica Colegial o la Sociedad de Neumología... todos la celebran. El consenso es real. Aunque ponen matices a los planes de Sanidad, aún por definir.

¿A cuántos pacientes beneficiará?

EFECTOS SECUNDARIOS uNáuseas y mareos Son los más comunes, pero pasan, y los médicos recomiendan tomar la pastilla después de comer para evitarlos. uPesadillas Al actuar directo al cerebro, tiene esta consecuencia. uCambios Cuando se lanzó la pastilla, el prospecto alertaba de que podían aparecer ideas suicidas en el paciente. Tras la realización de dos estudios científicos mundiales se demostró su seguridad y este efecto ya no se menciona.

Según la última encuesta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), 10,8 millones de personas consume cigarrillos en España. Una cifra que creció en el último año (un 3,3%). Según los cálculos de Semergen, solo un 10-15% del total de fumadores no quiere dejarlo. El resto, o contempla hacerlo o quiere dar el paso ya. Esto se traduce en 7,5 millones de personas en la diana terapéutica. Pfizer, el laboratorio creador del 'Champix', maneja un dato más: el año pasado 85.000 personas lo tomaron. Todas hicieron el esfuerzo de pagar los 200 euros que cuesta.

El factor económico, determinante

Estas cifras puede crecer exponencialmente si el coste se reduce. Así lo traslada José Luis Díaz-Maroto, coordinador del grupo de Tabaquismo de Semergen, quien ya recibe en su consulta a los primeros pacientes que han oído el anuncio de Sanidad y se interesan por el fármaco. «La financiación incrementa la accesibilidad de los pacientes. ¿Qué pasa con las rentas bajas? Hay muchas personas que no pueden desembolsar de golpe ciertas cantidades de dinero», advierte.

¿En qué medida es eficaz?

Lo es en un 40% de los casos. En Navarra son pioneros en la financiación de Champix y han testado el resultado que da. Allí, más de 6.000 personas lo tomaron y un 35% declaró mantenerse sin fumar al año de iniciar el tratamiento. Ahora bien, este medicamento no actúa por sí solo: sin la voluntad del paciente no es eficaz. El fumador es un adicto a la nicotina, pero también tiene una dependencia gestual, social y conductual arraigada durante años. De ahí que se destaque la necesidad de recibir apoyo psicológico. Andrea Gallego, del Grupo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Medicina General, reclama que se prescriba, por ejemplo, terapia conductual. Díaz-Maroto, por su parte, precisa que serían los médicos quienes ejercerían este apoyo. «A los pacientes se les cita a la semana, luego al mes y así en adelante para evitar recaídas», concreta. También propone implicar a profesionales como los farmacéuticos.

¿Es complicado el tratamiento?

El principio activo de Champix es la vareniclina, que bloquea los receptores de nicotina del cerebro. A cada calada, la nicotina no actúa, el cerebro no libera dopamina y no se obtiene placer. Al desaparecer el efecto recompensa se pierde el gusto por fumar y elimina la ansiedad. Con ello, también palia el aumento de peso (se sustituyen las ganas de fumar por el picoteo) y la depresión a la larga. La toma de las píldoras ha de mantenerse doce semanas y las dosis son introducidas poco a poco, mientras el paciente sigue fumando, hasta que lo deja. Los expertos consultados avisan de que es necesario hacer un buen diagnóstico. «No se trata de recetar la pastilla sin más. Hay que compartir con el paciente consejos, motivación y realizar seguimiento». Ayuda establecer un plan (alimentación, alcohol, ejercicio) y oír los primeros síntomas que presenta un cuerpo sin tabaco.

¿Por qué no se financian otros?

Desde varias sociedades médicas se ha cuestionado la decisión de financiar únicamente la vareniclina y piden incluir también los tratamientos sustitutivos de la nicotina (TSN) como parches, chicles, espray, así como el bupropión (un antidepresivo). «Lo lógico sería que se financiasen los tres porque puede que a algún paciente le venga mejor otro. Millones de personas, por ejemplo, lo han dejado con las TSN», recuerda Díaz-Maroto. ¿Por qué entonces se elige 'Champix'? Es el único que actúa directo al cerebro contra el síndrome de abstinencia y tiene la mayor tasa de abstinencia en las mismas condiciones, algo corroborado en estudios científicos. Es seguro y da resultado. «El 'coste-eficacia' es superior», concreta el citado especialista. El gasto que supondrá a la Sanidad se entiende como una inversión porque evitaría el desarrollo de otras patologías como cáncer de pulmón, EPOC, enfermedades cardiovasculares y la hipertensión. Y muchas muertes.