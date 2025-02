La Fiscalía presenta una denuncia contra el dramaturgo Ramón Paso por presuntos delitos sexuales

Antonio Paniagua Madrid Miércoles, 17 de abril 2024, 11:44 | Actualizado 19:48h. Comenta Compartir

El autor teatral, guionista y director de escena Ramón Paso, nieto del dramaturgo Alfonso Paso y bisnieto del escritor Enrique Jardiel Poncela, ha sido denunciado por la Fiscalía de Madrid como autor de varios delitos de agresiones sexuales cometidos presuntamente contra mujeres de entre 18 y 25 años, que han relatado que los hechos acontecieron entre 2018 y 2023. Según informa la abogada Luisa Estévez Martínez, que representa a 14 mujeres que han presentado denuncia ante la Fiscalía, el ministerio público ha enviado las diligencias al decanato de los juzgados de instrucción de Madrid, a la espera de que se efectúe el reparto. Ante el escándalo, los productores cancelaron todas las representaciones programadas de la obra que el autor tenía en cartel, 'Jardiel enamorado', escrita y dirigida por Paso.

Su denuncia varios delitos de agresión sexual, que en ocasiones fueron perpetrados de manera continuada, así como ilícitos de acoso sexual y hostigamiento, contra la integridad moral y de coacciones.

La Fiscalía abrió diligencias previas en noviembre de 2023 y tomó declaración a las denunciantes, que han confirmado los hechos. Conforme a la versión de Estévez, la mayoría de las denunciantes, aunque no todas, fueron víctimas de actuaciones que entrarían en el espectro de los delitos que contempla el Código Penal para regular las agresiones sexuales después de la reforma de la 'ley del solo sí es sí', auspiciada por la anterior ministra de Igualdad, Irene Montero.

Estévez ha mandado al ministerio público documentos e informes psicológicos de las víctimas, que la mayor parte de las veces sufrieron las agresiones cuando estaban en el inicio de sus carreras y se presentaban a pruebas de selección de reparto en las que participaba Ramón Paso. Tras recoger su testimonio, la Fiscalía interrogó a las mujeres, que ratificaron su denuncia a propósito de unos hechos que transcurrieron a lo largo de cinco años, entre 2018 y 2023.

La letrada aduce que la mayoría de las mujeres fueron víctimas de agresiones en diferentes intensidades. El pasado 10 de abril, la Fiscalía ordenó el término de las diligencias de investigación. Una vez que se efectúe el reparto, el titular del juzgado al que se atribuya el caso será el encargado de admitir a trámite la denuncia.

«Me voy»

Paso acababa de estrenar en el Teatro Infanta Isabel de Madrid la obra 'Jardiel enamorado', un tributo a su bisabuelo Enrique Jardiel Poncela, cuya figura encarnaba el actor Pepe Viyuela, que ha decidido abandonar el montaje tras conocer la acusación. «Me he quedado de piedra. Estoy nervioso. No pienso en otra cosa. Estoy conmocionado», declaró Viyuela a Europa Press. El intérprete aseveró que no había hablado con Paso. «No quiero llamarle. No quiero seguir con la función. Me voy», sentenció.

A la vista de la evolución de los acontecimientos, los productores optaron por cancelar la representación de la obra de manera «definitiva» y expresaron su solidaridad con las víctimas, sin perjuicio del respeto a la presunción de inocencia. «Desconocíamos por completo estos hechos, y estamos absolutamente sorprendidos y consternados desde esta mañana cuando nos hemos enterado por los medios de comunicación», alegaron los productores. «Los hechos no conciernen a este montaje, ni por supuesto se han producido en ningún momento del proceso de producción, ni en el teatro», aclararon.

que estaba previsto se ofreciera este miércoles después de lo sucedido. Sus responsables decidirán en las próximas horas si la suspensión es definitiva. La obra, producida por Andrés Vicente Gómez, cuenta con un reparto integrado por Ángela Peirat, Ana Azorín, Inés Kerzan, Sergio Otegui y Rafa Ramos.

La Unión de Actores y Actrices reiteró la necesidad mantener una política de «tolerancia cero» con las agresiones sexuales, al tiempo que pidió la preservación del anonimato de las víctimas. El sindicato aboga por mejorar tanto los protocolos tendentes a erradicar la «impunidad de estos actos» como los cauces de denuncia. La organización propugna romper la ley del silencio sobre un asunto que hasta ahora ha sido un tabú.

Paso ha sido finalista del Premio Valle-Inclán de Teatro 2019 por la dirección y dramaturgia de 'Las leyes de la relatividad aplicadas a las relaciones sexuales'. Es responsable de éxitos como 'Usted tiene ojos de mujer fatal... en la radio', que versionó y dirigió; 'El reencuentro' y 'La importancia de llamarse Ernesto', de Oscar Wilde, obra en la que aparece como autor de la versión y dirección.

Es el artífice de más de cincuenta montajes teatrales, ya sea como dramaturgo, director de escena o en ambas funciones. Además de su amplia trayectoria en el teatro, ha trabajado como guionista de televisión, tanto en el desarrollo de proyectos propios como en la escritura y coordinación de guiones, al tiempo que ha colaborado con las principales productoras del país. Sus últimos trabajos para televisión han sido 'Los habitantes de la casa deshabitada', donde firma el guion y la dirección de actores, en una producción para TVE; y 'El crédito' de Jordi Galcerán, para TVE y TV3.