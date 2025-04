La Fiscalía pide cárcel para dos 'youtubers' que entraron en una casa, la grabaron y lo difundieron

La Fiscalía Provincial de Segovia pide quince meses de prisión para dos 'youtubers' como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada, pues entraron ... sin permiso del propietario en una vivienda, grabaron un vídeo en su interior y lo difundieron después en el canal Youtube. Los hechos tuvieron lugar en la localidad segoviana de Navas de Riofrío el 28 de enero de 2018. La vista oral está fijada para el próximo martes, 29 de noviembre, en la Audiencia de Segovia, ante el tribunal del jurado.

Según el escrito de conclusiones provisionales elaborado por la Fiscalía, aquel 28 de enero, ambos individuos se dirigieron a la casa en cuestión, que el propietario solía utilizar para pasar las vacaciones, y accedieron al interior, «sin autorización ni consentimiento» del dueño, después de saltar el muro de piedras que circunda todo el perímetro de la propiedad, de aproximadamente un metro y viente centímetros de altura, y aprovechando que había una ventana rota. Una vez dentro de la vivienda, se dedicaron a grabar las estancias y objetos que había en ellas.

Los ahora acusados camparon a sus anchas hasta que llegaron unos familiares del propietario, que los sorprendieron en el interior y los informaron de que aquello era una propiedad privada y allí no podían estar. Los allanadores no pusieron oposición alguna y abandonaron el lugar, aunque después colgaron las imágenes grabadas en el canal de Youtube, por supuesto sin el consentimiento del propietario. Este presentó denuncia, no por los daños causados, sino por los perjuicios sufridos. De hecho, la Fiscalía pide una indemnización de 2.000 euros por el «perjucio moral» ocasionado, que los presuntos delincuentes deberán abonar de forma solidaria y conjunta. La Guardia Civil los detuvo en su día gracias a la información que obtuvo de las imágenes grabadas en el interior de la vivienda. Los hechos son constitutivos de un delito de allanamiento de morada, conforme al artículo 202.1 del Código Penal.