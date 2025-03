La Fiscalía asegura que el presunto asesino de Marta Calvo tenía un 'modus operandi' La fiscal Socorro Zaragozá expone en su informe y frente al jurado popular todas las pruebas contra el acusado y sostiene que no desmembró a la joven

La Fiscalía lo tiene claro, Jorge Ignacio tenía un 'modus operandi' y lo usó con Marta Calvo: la cocaína y la asfixia. En una nueva vista del juicio este lunes la fiscal Socorro Zaragozá ha expuesto frente al jurado popular su informe, ha detallado todas las pruebas contra el encausado y sostiene que no desmembró a la joven. «Estoy convencida de que hay más víctimas. Es un relato de maldad y de sadismo», ha dicho en la Sara Tirant lo Blanch de la Audiencia Provincial de Valencia.

Esta jornada del juicio, la vigésima del procedimiento, se ha dedicado a la lectura de los alegatos finales, los informes con las pruebas que señalan a Jorge Ignacio de tener un 'modus operandi' con todas las víctimas.

El primer turno ha sido para la Fiscalía que pide 120 años de cárcel para Jorge Ignacio, y que ha dejado claro que tres de las víctimas, sin conocerse previamente, identificaron al acusado antes de que este se entregase a la Guardia Civil.

Por ello, el Ministerio Fiscal sostiene que no desmembró el cuerpo de Marta Calvo, y defiende que Jorge Ignacio se entregó porque se le había muerto en su propia casa. «A él ya se le habían muerto más mujeres pero el problema ahora es que se le había muerto en su casa y tenía que deshacerse rápido del cuerpo, pero no la desmembró porque no hay ninguna prueba».

También recuerda Socorro Zaragozá que el procesado se protege en que las relaciones sexuales fueron consentidas porque fueron pagadas: «Nadie niega eso, pero 'no es no', y ellas no consintieron que les introdujera cocaína en sus partes íntimas».

Para la fiscal hay dos causas de la muerte: la cocaína y la asfixia. Insiste en que todas ellas se negaron a que les introdujera cocaína, mientras que el acusado lo hizo de todas formas. El Ministerio Fiscal le acusa de un delito sexual por «introducirles la coca una frente a la oposición». «Ninguna víctima se esperaba que les introdujera piedras de cocaína. Tenía el plan perfecto, porque al tratarse de prostitutas que consumen cocaína podía hacerlo pasar por accidente y más si no había testigos», ha añadido en la vista.

Por otro lado, la fiscal ha querido matizar frente al jurado que la defensa de Jorge Ignacio y el propio acusado han intentado plantear dudas sobre la investigación y sobre datos objetivos, además de «marear al jurado». Recuerda que en ningún caso la defensa ha solicitado ni una sola prueba ni tampoco las ha impugnado. «Si hubiera querido impugnar alguna prueba lo hubiera hecho en estos tres años. Las cosas se hacen cuando se tienen que hacer y no se viene al jurado a plantear dudas de datos objetivos».

Dos causas de la muerte: cocaína y asfixia

El Ministerio fiscal habla de dos causas de la muerte: la cocaína y la asfixia. El informe de la autopsia fue contundente en cuanto a la muerte. El doctor Giner dijo: «A esta mujer se le privó de oxígeno y no se puedo defender», así lo ha recordado Zaragozá sobre la muerte de Lady Marcela.

Se encontró ADN de Jorge Ignacio tanto en los dedos de Lady Marcela como en sus mejillas. No hay ninguna duda por parte de la Fiscalía. «Luego les pueden marear de que tenia ADN de otros hombres pero es natural porque era prostituta. Pero la causa de la muerte está clara: droga y asfixia», ha dicho.

La identificación de Jorge Ignacio también fue clave para unir las tres muertes que hasta el momento se estaban tratando de forma paralela. «Era el hombre que salió de la casa de Arliene y que también había ADN suyo en Lady Marcela».

«Marta se defendió con uñas y dientes y había pruebas de ello»

«Este hombre no siente nada». La fiscal cita a Cicerón: «Casi siempre, a las acciones de los malvados las persigue primeramente la sospecha, luego el rumor y la voz pública, la acusación después y, finalmente, la justicia». Así concluyen las alegaciones del Ministerio Fiscal y llega el turno de las acusaciones particulares.

Pilar Jové, la acusación particular de Marisol Burón, madre de Marta Calvo se ha adherido a las alegaciones de la Fiscalía que ha calificado de «brillantes». Para la letrada, las pruebas del juicio demuestran que Jorge Ignacio se citó con Marta después de haber estado con otra chica y de haber tenido con ella un encuentro «traumático». Y aprecia, como lo ha hecho antes la fiscal, que Marta Calvo fue la primera en morir en su casa pero que arrastraba más víctimas. «Marta se defendió con uñas y dientes y había pruebas de ello y por eso tuvo que deshacerse de su cadáver».

