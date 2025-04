La Fiscalía acusa al violador de Igualada de «maldad brutal»

El juicio contra el violador de Igualada (Barcelona) ha quedado este viernes visto para sentencia. El acusado, Brian Raimundo Céspedes, se enfrenta a 45 años ... de cárcel por la brutal agresión sexual y el intento de asesinato a una chica menor de edad en la madrugada del 1 de noviembre de 2021.

Ninguna de las partes acusatorias personadas en el caso ha creído al procesado, que negó los hechos durante su comparecencia. La Fiscalía, que ha mantenido la petición de 45 años de prisión por violación e intento de asesinato, ha acusado a Céspedes de «maldad brutal». A su juicio, actuó de forma ruin, perversa, cobarde y traicionera.

La víctima pudo morir como consecuencia de los golpes que propinó a la víctima. Y si no perdió la vida fue por un «milagro», según el relato que ha hecho la fiscal, a partir del testimonio de los médicos y los forenses. La violó de forma salvaje con desgarros en la vagina y en el ano tras salir de una fiesta en una discoteca en un polígono industrial y la apalizó en la cabeza, abdomen y los lumbares. La fiscal ha señalado que buscaba «humillar a la víctima». La chica, de 16 años cuando fue violada, no ha tenido que comparecer en el juicio. El tribunal ya dio por bueno el testimonio que dio durante la instrucción. Con secuelas físicas y psíquicas de por vida, no ha tenido que revivir el infierno que pasó en la noche de Halloween, tras celebrar una fiesta con unos amigos en una discoteca. Salió del local con un chico, y tras despedirse de él, al quedarse sola, fue atacada de forma salvaje por el agresor.

«El acusado quiso hacer el máximo daño, con la mayor crueldad y causar la muerte», ha asegurado este viernes el abogado de la chica. A su entender, la declaración que hizo el procesado fue «absurda y carente de toda veracidad». Negó los hechos, dijo que no se acordaba de nada y que iba bebido y drogado. Según el letrado de la chica, en las imágenes de las cámaras de seguridad se ve al joven caminando de manera correcta y tranquila, alegando que no iba tan bebido. El abogado del acusado, que ya fue condenado por intentar violar a su hermana pequeña y tenía antecedentes por dos agresiones sexuales a dos exparejas, ha pedido su absolución, desde el argumento de que no hay «indicios suficientes» para su condena.