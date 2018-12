La fiebre amarilla llega a Venezuela El éxodo hacia las zonas mineras en busca de oro que alivie el hambre y la miseria multiplica los casos de malaria. «Hemos arrinconado el petróleo y ahora exportamos enfermedades» IRMA CUESTA Lunes, 17 diciembre 2018, 08:37

Visto desde fuera, El Callao, un pueblecito de casas bajas y suelos de tierra situado en medio de una inmensa jungla y rodeado de montañas, no tiene nada de particular. A 850 kilómetros de Caracas, el lugar sería una más entre las miles de aldeas que pueblan Venezuela si no fuera porque se ha convertido en una suerte de tierra prometida para muchos venezolanos que ya no saben qué hacer para poder llevarse un plato de comida a la boca. Por azaroso y duro que resulte buscarlo, el oro que esconde esa tierra en sus entrañas, en sus ríos y sus formaciones de roca, es para muchos la única opción de salir adelante.

Cada día, 50.000 venezolanos armados de picos, palas y cinceles, cargando sus bateas como sombrero, desbordan los camiones que parten de El Callao hacia las minas arrostrando el peligro de encajar una bala del Ejército de Liberación Nacional (un grupo guerrillero colombiano que practica en la zona la minería ilegal) o de que la malaria los enferme para siempre.

Y es que, cuando muchos creyeron que las cosas no podían empeorar, la fiebre del oro, ese metal precioso y brillante con el que Nicolás Maduro pretende ahora sanear las cuentas del país, ha dejado Venezuela a la puertas de una epidemia. «La situación es tremenda. No tienen ni idea de la cantidad de gente que está enfermando y muriendo, por más que Maduro insista en que el problema no es tan grave. Y no es sólo malaria, también hay brotes de sarampión y difteria. Venezuela ha retrocedido 20 años en materia de salud». Carolina Contreras, una periodista que lleva ocho años al frente de la sección de salud del periódico venezolano 'El Universal', mantiene que el éxodo al área minera, en donde por razones climáticas y ecológicas la malaria se vuelve casi irreductible, no ha hecho más que complicar las cosas.

En 2017, el número de contagios aumentó un 69%. Este año serán muchos más

A falta de datos oficiales, porque el Gobierno no publica el boletín epidemiológico desde 2016, los que muestra la Organización Mundial de la Salud son demoledores: en 2017 los casos aumentaron un 69% respecto al año anterior, y 2018 se cerrará con un balance aún más preocupante: hasta octubre, 650.000 personas habían contraído la enfermedad, un 60% más que en el mismo periodo de 2017.

Sin planes de choque

Los expertos explican lo que está ocurriendo en la falta de medicamentos, la debilitación de los programas de control de vectores (mosquitos) y ese vete y ven de la población al Estado de Bolívar, en el que se encuentra El Callao y buena parte de la riqueza minera nacional. «Es terrible constatar la poca importancia que el Gobierno está dando a un problema que va más allá de nuestras propias fronteras. Venezuela ha arrinconado el petróleo para convertirse en el primer país exportador de enfermedades», afirma José Félix Oletta. Ministro de Salud antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, este epidemiólogo confirma que la práctica de la minería ilegal y la ausencia de un plan de choque sanitario están haciendo que la semilla malárica se dispare. «La situación es tan grave como extraordinaria. Tanto como para invocar la colaboración internacional. Ya no se trata solo de Venezuela, sino de muchos otros países que ya han reportado casos de contagio. Incluso hay constancia de que hemos exportado tres casos a España, dos en Galicia y uno en Madrid. Estamos ante un dilema de orden ético y un problema de ámbito mundial», asegura el doctor Oletta, que lamenta que el Gobierno sea «el único que no sabe que estamos ante una crisis humanitaria».

El problema, en cualquier caso, por más que desde la OMS se alerte del riesgo de expansión de la malaria, es que no hay dinero para plantar cara a la enfermedad. Por no haber, no hay ni mosquiteros, y la situación se agrava porque, al no existir programas de prevención y tampoco medicamentos, los venezolanos optar por automedicarse como pueden mientras la enfermedad se expande.

Aunque les cueste la vida

Hace unos meses, el doctor Jorge Moreno, uno de los escasos médicos que trabajan en el área de El Callao, contó al 'New York Times' que decenas de personas se están infectando a diario, y que es complicado hacer que la gente entienda el peligro de buscar oro en los pozos anegados cuyo agua es el caldo de cultivo perfecto para los mosquitos que transmiten la malaria. «Los mineros, cuando ya tienen el parásito en la sangre, regresan a sus casas en distintas ciudades de Venezuela, en donde tampoco hay medicinas ni ninguna posibilidad de fumigar las viviendas. Entonces, la malaria enferma a cientos de personas y causa la desesperación en ciudades enteras», explica el doctor, consciente de que nadie va a dejar de rebuscar entre el lodo aunque hacerlo les cueste la vida. Y es que, en un país en el que es complicado encontrar un kilo de azúcar, el oro es la última esperanza.

En los pueblos de Bolívar cercanos a las minas los restaurantes cuelgan a la puerta tableros anunciando menús que incluyen postre. Los puestitos que flanquean algunas calles tienen fruta y verdura y, para asombro de muchos de los que llegan por primera vez, hay algunos en los que se vende jabón y hasta televisores de pantalla plana. También los medicamentos necesarios para tratar la malaria se consiguen fácilmente en el mercado negro. Por dos gramos de oro se venden pastillas de primaquina y cloroquina en cualquier esquina.