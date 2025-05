¿Todos los festivos que caen en fin de semana se pasan al lunes? Descubre si tienes derecho a un día de descanso adicional si el festivo cae en día no laborable

En ocasiones sucede que un festivo cae en fin de semana. En algunos casos se traslada al viernes anterior o al lunes posterior a dicho fin de semana. Pero, ¿ocurre siempre? ¿todos los festivos que caen en fin de semana se trasladan a un día de diario? La respuesta es no. Es esencial tener en cuenta el número total de festivos nacionales, ya que cada comunidad autónoma ajusta su calendario de acuerdo con sus necesidades específicas. Por ejemplo, si hay un total de 14 días festivos y ocho son festivos nacionales, esos no pueden ser excluidos ni reemplazados en el calendario. Cuatro festivos quedan a discreción de la comunidad autónoma, mientras que otros dos se determinan de acuerdo con la conveniencia de cada ayuntamiento, considerando las festividades locales.

«El Gobierno podrá trasladar a los lunes todas las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana, siendo, en todo caso, objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior el descanso laboral correspondiente a las fiestas que coincidan con domingo», así lo establece el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que explica que «las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales«.

Pero, ¿qué pasa si los festivos caen en sábado? En ese caso, los días festivos que coinciden en sábado no deben ser compensados por la empresa de forma obligada, así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por tanto, cuando un festivo cae en un día no laborable no se genera un derecho a que se conceda un descanso compensatorio, salvo que se especifique de otra manera en el convenio por el que se rija tu contrato laboral.

