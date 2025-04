Los festivos hasta el próximo verano: Qué días no hay colegio en Extremadura Estos son los días festivos a partir del inicio del cole

La vuelta al cole es dura, lo sabemos y por eso hemos venido a animarte contándote cuántos días festivos habrá de aquí al próximo verano, verás como no falta tanto... A falta del calendario oficial de días festivos para 2024, en base a años anteriores, los días festivos desde este 11 de septiembre hasta junio, serán:

Día 12 de octubre, Fiesta Nacional en España.

Día 1 de noviembre: Todos los Santos.

Día 6 de diciembre: Día de la Constitución española.

Día 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Día 25 de diciembre: Natividad del Señor.

Día 1 de enero de 2024: Año Nuevo.

Día 6 de enero de 2024: Epifanía del Señor.

Día 13 de febrero de 2024: Martes de Carnaval.

Día 19 de marzo de 2024: San José.

Día 28 de marzo de 2024: Jueves Santo.

Día 29 de marzo de 2024: Viernes Santo.

Día 1 de mayo de 2024: Fiesta del Trabajo.

Además de estos días festivos, hay que tener en cuenta que los alumnos terminan el colegio el día 21 de diciembre y no vuelven hasta el día 8 de enero, así que pueden disfrutar al completo de las vacaciones de Navidad.

En algunos casos, días que se quedan en medio de dos festivos o cerca de uno, serán días no lectivos ya que el colegio hace 'puente', como es el caso del 13 de octubre (no habrá clase ni el festivo 12 ni el viernes 13) o el jueves 7 de diciembre (por tanto no acudirán a clase ni el 6, ni el 7 ni el 8).

Como el martes 13 de febrero es festivo por carnaval, tampoco habrá clase ese lunes 12. En la duración de la Semana Santa, en el caso de los alumnos, tampoco acudirán a clases. Sería, por tanto, desde el 25 de marzo hasta el 1 de abril, ambos incluidos.