HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Dónde es festivo el 10 de noviembre y qué se celebra

La comunidad que marca como día libre este lunes 10 de noviembre

Irene Toribio

Irene Toribio

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:13

Comenta

Este lunes, 10 de noviembre, será un día festivo para muchos. Concretamente para los miles de habitantes de Madrid, y es que la comunidad traslada el festivo de este 9 de noviembre del Día de la Almudena.

La Comunidad de Madrid cuenta con 14 festivos este año, de los que dos son locales y los establece cada uno de sus ayuntamientos. Y el consistorio de la capital ha marcado el 10 de noviembre de 2025 como festivo municipal. Es decir, este fin de semana será algo más largo para los madrileños, pero solo en esta ciudad. Los extremeños tendremos que esperar un poquito más para celebrar un nuevo día festivo.

Qué se celebra

Se celebra el Día de la Almudena, patrona de Madrid, como cada 9 de noviembre. Al caer este año en domingo, la comunidad ha decidido trasladar el festivo al lunes, que será libre para aquellos que trabajan en la capital. El próximo año, el 9 de noviembre será lunes, por lo que se celebrará puente en la ciudad sin necesidad de trasladar el festivo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
  2. 2 Alerta alimentaria: retiran este chóped de DIA por posible contaminación con listeria
  3. 3 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  4. 4 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  5. 5 Cuándo cobran los pensionistas la paga extra de Navidad 2025 y quién tiene derecho
  6. 6

    Estos son los ciclos de FP con más demanda en Extremadura
  7. 7 Una mujer de 58 años resulta herida tras caer a la Ribera del Marco de Cáceres
  8. 8

    La Junta plantea dar 2.000 euros a los autónomos con jubilación activa
  9. 9 Cortes en la A-5 por el vuelco de camión en el kilómetro 277
  10. 10

    Trans Italia prevé operar en primavera la autopista ferroviaria Valencia-Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dónde es festivo el 10 de noviembre y qué se celebra

Dónde es festivo el 10 de noviembre y qué se celebra