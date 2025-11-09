Dónde es festivo el 10 de noviembre y qué se celebra La comunidad que marca como día libre este lunes 10 de noviembre

Este lunes, 10 de noviembre, será un día festivo para muchos. Concretamente para los miles de habitantes de Madrid, y es que la comunidad traslada el festivo de este 9 de noviembre del Día de la Almudena.

La Comunidad de Madrid cuenta con 14 festivos este año, de los que dos son locales y los establece cada uno de sus ayuntamientos. Y el consistorio de la capital ha marcado el 10 de noviembre de 2025 como festivo municipal. Es decir, este fin de semana será algo más largo para los madrileños, pero solo en esta ciudad. Los extremeños tendremos que esperar un poquito más para celebrar un nuevo día festivo.

Qué se celebra

Se celebra el Día de la Almudena, patrona de Madrid, como cada 9 de noviembre. Al caer este año en domingo, la comunidad ha decidido trasladar el festivo al lunes, que será libre para aquellos que trabajan en la capital. El próximo año, el 9 de noviembre será lunes, por lo que se celebrará puente en la ciudad sin necesidad de trasladar el festivo.

