Feria de la Castaña de Marvao 2025: fechas y actividades confirmadas

Castañas asadas, vino de la región y artesanía típica portuguesa en un fin de semana único

Judit Molina

Judit Molina

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:30

El otoño es la estación de los colores cálidos, del frío agradable que invita a pasear y del aroma característico de las castañas asadas que inunda plazas y calles. A todos nos gusta toparnos con un puesto de castañas recién hechas mientras disfrutamos del aire fresco de la temporada.

Es en este marco donde cada noviembre se celebra la Feria de la Castaña (Festa do Castanheiro - Feira da Castanha), un evento que convierte a Marvao en el destino perfecto para una escapada de fin de semana. Entre puestos de artesanía típica, castañas recién asadas, vino de la región y delicias elaboradas con este fruto otoñal, los visitantes pueden sumergirse en la esencia del Alentejo y vivir una experiencia gastronómica y cultural única.

Actividades de la Feria de la Castaña 2025

Este año, la 40ª edición de la Feria de la Castaña se celebrará los días 8 y 9 de noviembre de 2025, y promete mantener todas las tradiciones que la han hecho famosa.

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de animación callejera, magustos con castañas asadas al estilo tradicional y vinos de la región, además de recorrer los puestos de artesanía portuguesa que reflejan la riqueza cultural del Alentejo.

Tampoco faltarán embutidos, quesos y dulces elaborados con castañas, como mermeladas, licores o postres caseros. En definitiva, la feria es la excusa perfecta para un fin de semana de gastronomía, tradición y diversión en un entorno lleno de encanto y a pocos kilómetros de Badajoz.

