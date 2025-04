La familia del bebé que cayó de un segundo piso: «No sabemos cómo pasó»

El niño de 13 meses que cayó desde un segundo piso de la calle Juan de Valladolid, en Parquesol, a primera hora de la tarde ... del sábado permanece ingresado en la UCI. El pequeño, que se precipitó sobre el firme del patio trasero del bloque de viviendas en torno a las 14:45 horas, presenta heridas de diferente consideración en el fémur y la mandíbula, tal y como confirman desde la propia familia del menor. «Está yendo a mejor, pero le tienen que operar de la mandíbula. El fémur lo tiene también tocado, aunque al parecer eso no se lo van a operar», señalan.

¿Qué pudo suceder para que el bebé cayese desde la vivienda al patio? Es una pregunta que no saben responder desde la familia, que se encuentra consternada por lo sucedido: «No sabemos cómo ha sido porque no lo hemos visto. Estaba el pequeño durmiendo en una habitación y el mediano en otra. No lo vimos ninguno. Estábamos comiendo en el salón», afirmaba esta mañana su hermano mayor (mayor de edad) desde la casa en la que sucedieron los hechos. El caso está bajo investigación policial y lo acontecido se ha puesto en conocimiento del juzgado de guardia.

Los vecinos del barrio de Parquesol permanecen aún conmocionados por lo sucedido. Mercedes, la mujer que llamó al 112 tras encontrarse al bebé en el suelo al bajar de casa, reconoce que aún le tiemblan las piernas. «Bajábamos por la escalera mi hija, mi nieta y yo. Entonces mi nieta, que tiene tres añitos, empezó a gritar que había un bebé en el suelo, pero le dije que seguro que estarían los padres ahí. Ella ve mejor que yo y dijo que estaba en un charco de sangre, así que saqué el teléfono para llamar al 112», relata esta vecina, quien reconoce que se convirtió en un manojo de nervios en ese crítico momento. «Yo intentaba llamar, pero no atinaba, me saltó el Facebook y después el Whatsapp. Así que al final acabó llamando mi hija. Primero vino la Policía y luego la ambulancia», concluye Mercedes aún con el susto en el cuerpo.

Ampliar Vista general de la parte trasera del edificio desde el que cayó el niño. J. C. Castillo

Todas las conversaciones en la calle y en los bares de la zona versaban ayer sobre lo sucedido y cada viandante que pasaba junto al edificio calificaba el suceso como un «milagro». Una de las personas que se refirió en estos términos fue la propia Mercedes. «Hay una altura tremenda. Ayer –por hoy– no me daba cuenta. Mi marido me decía que había caído desde ocho o nueve metros y no me lo quería creer, pero tiene razón. Ha tenido mucha suerte y solo espero que todo se solucione de la mejor forma posible», concluye esta vecina, que nunca olvidará las palabras de su nieta alertándole de que, cuando bajaba de casa, había un bebé tendido en el patio.