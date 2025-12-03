La factura de la luz podría volver a los precios de 2020 este enero según los expertos Si el precio del gas en Europa se mantiene estable la factura de la luz de este inicio de año podría ser la más baja desde 2020

Judith Rueda Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:03 Comenta Compartir

La factura de la luz no ha vuelto, todavía, a los precios anteriores a la crisis de 2020, sin embargo, el Ceo de Tempos Energía, Antonio Aceituno, muestra una visión optimista para principios del próximo año. Este precio podríía mantenerse bajo en base al de referencia del gas europeo, que se situa actualmente en entre 28 y 32 euros el megavatio hora. Teniendo esto en cuenta Aceituno explica que «el primer trimestre de 2026 sería hasta un 35 % más barato que la media de los inviernos 2020-2024, además de convertirse en el primer invierno 'normalizado' desde la crisis energética».

Para explicar su previsión, Aceituno expone que el sistema de gas europeo acutalmente se mantiene sin tensión, con el precio moviéndose en torno a los 28,80 euros el megavatio hora. Además, las reservas de Gas Natural Licuado se ha encontrado en máximos en los últimos ocho meses (con Noruega operando sin incidencias) y no ha habido peticiones por parte de Asia, manteniéndose así el mercado controlando los precios y encontrándose Europa en una situación sin estrés.

Pese a esta situación tan óptima el analista de mercados energéticos recalca que «el invierno no está ganado y cualquier vector puede desembocar en tensión en los precios». Por lo que en caso de que la referencia del gas se disparase a 40 o 45 euros Aceituno explica que «los precios podrían subir casi hasta un 50% con respecto a un invierno benigno, con un primer trimestre de 2026 registrando puntas horarias por encima de 110–120 €/MWh».

Teniendo en cuenta el comportamiento durante estas últimas semanas de los futuros eléctricos, el precio de referencia, o TTF, ha caído en este inicio del invierno hasta alcanzar su quinto nivel más bajo desde 2022, situándose en los 28,83 euros el megavatio hora. Esto se traduce en un precio del gas un 43% más barato desde comienzos de 2025.

Teniendo en cuenta el mínimo absoluto que tuvo el gas el 23 de febrero de 2024 en los 22,99 euros, apenas ha rebotado un 25 % su precio. Por esto, Aceituno explica que «es evidente que el mercado no tiene tracción alcista». Es decir, que no presenta intención de subir de manera repentina el precio.

El clima también acompaña, con temperaturas de uno a tres grados y una demanda térmica muy contenida. Esto sumado a qye Asia y China tampoco presionan con sus compras de GNL liberando flexibilidad hacia Europa. A su vez, el CO₂, se sitúa en 80 euros, manteniendo los costes controlados sin generar tensiones adicionales. Con este escenario, Aceituno indica que «la curva eléctrica se apoya en un gas excepcionalmente barato, con precios razonables y un mercado que, por primera vez desde la crisis energética, vuelve a parecer un mercado normal».

La fuerza más potente de energía la ha ofrecido la eólica, que ha generado un 66,9 % más que octubre, haciéndose fuerte en las madrugadas, horas solares y al anochecer. Su entrada en estas franjas «ha logrado desplazar al gas y convirtiendo a noviembre en un mes estructuralmente más barato», analiza Aceituno. La hidráulica, por su parte, ha aportado estabilidad en las horas claves con un 13 % más, y como concluye el experto «las renovables empujan mientras el gas retrocede aportando un 20 % menos».

Estas estimaciones realizadas por Aceituno ganan fuerza al observar como otros tipos de energía más allá del gas están generando que el precio del mismo baje, por lo que aparentemente se muestran acertadas. Solo quedará ver como se mantiene la situación a finales de este mes y principios del siguiente, ya que si esto continúa así, es probable que se pueda volver a precios anteriores a la crisis del 2020.

Temas

Gas

Energía