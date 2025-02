'Eye of the Tiger', el himno de la saga de boxeo más famosa

María G. Astorga Miércoles, 24 de julio 2024, 00:13 Comenta Compartir

El 29 de mayo de 1982, 'Eye of the Tiger', interpretada por el grupo estadounidense Survivor, irrumpió en la escena musical como la banda sonora oficial de la película 'Rocky III'. Aunque no fue la primera opción del escritor, director y protagonista de la película, ... quien en un primer momento quiso utilizar la canción 'Another One Bites The Dust' de Queen, la canción escrita por Jim Peterik y Frankie Sullivan, se convirtió rápidamente en un himno de superación y perseverancia. Desde el título, la canción prometía.

'Eye of the Tiger' nació por una petición directa del propio Sylvester Stallone, quien buscaba una melodía poderosa que complementara la intensa narrativa de su tercera entrega de la saga. La canción no solo capturó la esencia de la lucha y el espíritu indomable del boxeador ficticio, sino que también resonó profundamente con el público global. El éxito fue monumental. Alcanzó el primer lugar en las listas de Billboard Hot 100 el 24 de julio y permaneció allí durante seis semanas consecutivas. El tema destaca por su pegajoso riff de guitarra, que junto con la potente batería, emula el golpeo de unos guantes de boxeo. Las estrofas, más relajadas y acompañadas con notas de piano, aumentan la intensidad hasta el el icónico estribillo. Pronto se consolidó como una de las canciones más sonadas de los 80. Tanto fue así que Stallone los convocó nuevamente para la siguiente entrega de Rocky, resultando en otro clásico: 'Burning Heart'.

