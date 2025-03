Extremadura es la comunidad donde se celebran más bodas religiosas

R. H. Jueves, 7 de marzo 2024 | Actualizado 08/03/2024 08:24h. Comenta Compartir

Durante la última década, el número de parejas que deciden casarse en España por la vía civil ha crecido y, en el pasado 2022, representaron más del 80% del total. No obstante, aunque Extremadura en particular también ha experimentado esta tendencia, las cifras no han caído tanto.

Según datos de la escuela de negocios TBS Education-Barcelona, el porcentaje de matrimonios civiles en 2013 era del 51% y, en cuestión de nueve años, la cifra aumentó hasta el citado 71%. Es especialmente reseñable esta estadística en el año 2020, de la pandemia, donde dicho tipo de enlace cifró el 87%, un 19% más que en 2019.

Aquello sirvió como punto de inflexión, pues aunque los matrimonios religiosos volvieron a coger peso en el año 2021, el porcentaje de los mismos ya era un 11% menor al de 2019.

Comunidades autónomas

Durante el 2022, se oficializaron un total de 179.107 matrimonios en todo el país, de los cuales 3.595 se celebraron en Extremadura, informa la misma fuente.

Por territorios, el porcentaje de matrimonios civiles fue mayor en comparación al de religiosos en Cataluña, País Vasco e Islas Baleares, que suman un 90% las dos primeras y un 89% el tercero. Por el contrario, Extremadura, Andalucía y Castilla La-Mancha son las comunidades donde esta brecha es menor, con el 71 % en el primer caso y el 72% en las dos restantes.

Tal como analiza el doctor Edgar Sánchez, en el 47 % de las comunidades autónomas la correlación entre el PIB per cápita y los enlaces civiles es alta. «Aparentemente, si las personas tienen más ingresos, se casan más por el rito civil, aunque debemos tomar esta conclusión con cautela, ya que el PIB no es un indicador genuino de los ingresos».

Nos casamos menos que antes

El estudio indica que España tiene una de las ratios de casamientos más bajas de toda la Unión Europea; los últimos datos demuestran que, en la última década, ha habido un promedio de 3,3 bodas por cada mil habitantes, mientras que la media europea se ha situado en los 4,1.

Además, entre Alemania, España, Francia, Grecia, Italia y Portugal, los españoles somos quienes nos casamos a una edad más avanzada: en el periodo comprendido entre 2013 y 2022, las mujeres españolas se casaron en promedio a los 33,4 años y los hombres a los 35,6 años, cifras que contrastan con las de Grecia, por ejemplo, donde las mujeres se casaron en promedio a los 30,3 años y los hombres a los 33,2.

