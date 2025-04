El Extra de Navidad de la ONCE reparte más de 35,5 millones de euros en premios mayores Los agraciados compraron sus cupones especiales en nueve comunidades autónomas

R. H. Miércoles, 1 de enero 2025, 22:45 Comenta Compartir

El Extra de Navidad de la ONCE 2025 ha repartido 35.460.000 euros en sus tres premios mayores, en el sorteo celebrado en la mañana de este miércoles. La lluvia de millones ha llegado a muchos puntos de la geografía española. En concreto, los agraciados en este último sorteo de la ONCE compraron sus cupones especiales en localidades de Cataluña, Castilla y León, Andalucía, País Vasco, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia.

El primer premio del Extra de Navidad de la ONCE ha repartido un total de 31.200.000 euros, en 78 cupones premiados con 400.000 euros cada uno.

En Cataluña, se han repartido cuatro millones de euros, en 10 cupones premiados. De ellos, ocho los ha vendido en Sant Celoni (Barcelona) Lluís Rica Massa, que ha repartido 3.200.000 euros. Los otros dos cupones, han dejado 800.000 euros en Alán (Girona), de manos de Leonard Doru Bazgan.

Sevilla ha recibido seis millones de euros en 15 cupones del primer premio. La vendedora de la ONCE María del Carmen Medina Martínez ha repartido cuatro millones de euros en la capital hispalense, en 10 cupones premiados. Y en la Puebla de Cazalla, 'Kiosko Eli', un establecimiento colaborador con la ONCE ha repartido dos millones de euros en cinco cupones.

A Bilbao, el Extra de Navidad de la ONCE ha llevado cuatro millones de euros, en 10 cupones comercializados por Alexander Luis de la Fuente Cordero. En la localidad toledana de Méntrida, José Ramón Ramirez Llussa ha repartido otros cuatro millones de euros, un vendedor que lleva justo dos meses trabajando en la ONCE.

En Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), Ángel Saborido Armario ha repartido cuatro millones de euros. Ángel lleva apenas seis meses como vendedor y estaba «absolutamente en shock». «No me lo puedo creer. Tengo un hermano vendedor y ya he dado más premio que él», bromeaba. Reparte la ilusión entre sus vecinos de la pequeña localidad de San Isidro, al lado del conocido establecimiento Confecciones 99.

La misma cantidad que ha recibido la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, de manos de la vendedora Sara Arranz Lesmes, quien lleva solo 8 meses trabajando en la ONCE. «Qué ilusión, qué alegría, estoy supernerviosa, no me lo puedo creer», decía a primera hora, visiblemente emocionada.

Sara distribuye la ilusión desde punto de ventas en Torrejón de Ardoz, al lado de la calle Mármol, en el pueblo de Barajas, en el entorno de la cafetería Urano y, especialmente, en Paracuellos, con la pastelería Araceli, en el centro de la localidad, como punto de referencia.

A la localidad abulense de Solosancho se han ido otros cuatro millones de euros, gracias a Alejandro Moreno Moreno. Y en Santa María del Páramo (León), Francisco Perez Pertejo ha dejado un premio de 400.000 euros.

A través de www.juegosonce.es se han repartido 800.000 euros en dos cupones premiados.

Segundo premio

El segundo premio del Extra de Navidad de la ONCE ha repartido 2.800.000 euros en 70 cupones agraciados con 40.000 euros cada uno. José Ramón Ramírez, vendedor ONCE en Méntrida

En la localidad barcelonesa de Torelló, 10 cupones premiados han repartido 400.000 euros, gracias al vendedor Francisco Javier Perez-Vico Minalla. Arroyo de la Encomienda (Valladolid) ha recibido también 400.000 euros de manos de la vendedora Eva María Alonso Neira. La misma cantidad que ha repartido en Ávila capital José Luis Hernández Jiménez, en otros 10 cupones premiados con 40.000 euros cada uno. Y a Palencia se han ido 200.000 euros en cinco cupones comercializados por David Santamaria Hoyos.

Las localidades valencianas de Silla y Vilamarsant han sido agraciadas con 800.000 euros. En Silla, Cecilio José Heredia López ha vendido diez cupones, repartiendo 400.000 euros. La misma cantidad ha dejado en Vilamarsant la vendedora María Rosario Martinez Ramos.

En Tres Cantos (Comunidad de Madrid), el segundo premio del Extra de Navidad de la ONCE ha repartido 400.000 euros en 10 cupones comercializados por Rubén Pelayo Araújo, quien solo lleva también apenas seis meses como vendedor.

A Las Palmas de Gran Canaria han ido a parar 80.000 euros. De ellos, 40.000 los ha dado el vendedor Felipe Díaz Viñoly; y los otros 40.000 se han dado en la estación de servicio Disa Jinamar. En Barbate (Cádiz), el establecimiento 'Alimentación Rosita' ha dado 40.000 euros. Otros 80.000 euros se han repartido a través de www.juegosonce.es.

Tercer premio

El Tercer premio del Extra de navidad de la ONCE ha repartido 1.460.000 euros en 73 cupones agraciados con 20.000 euros cada uno.

Andalucía también ha sido agraciada. Así, la localidad malagueña de Algarrobo ha recibido 200.000 euros en 10 cupones premiados, vendidos por José Antonio Páez Merenguel. La misma cantidad ha repartido en Huelva el vendedor Manuel Padilla Domínguez. Y otros 200.000 se han ido a Granada, de manos de Manuel Segovia Muñoz. Por su parte, Sevilla ha recibido 60.000 euros, gracias a José María Herrera Pajuelo. Roquetas de Mar ha sido agraciada con 20.000 euros por el vendedor Jesús Heredia Maldonado; la misma cantidad que ha llevado a Jerez de la Frontera Rafael Rueda Garrido.

Ferrol ha visto llegar 200.000 euros del Tercer premio, en 10 cupones comercializados por José Luis Maroño Vilaboa. Y en Vigo, Delia Fernández Pérez ha dado un premio de 20.000 euros.

En Arroyomolinos (Comunidad de Madrid), el vendedor Antonio Medina Murillo ha dejado 200.000 euros en 10 cupones premiados. La misma cantidad ha repartido en Las Palmas de Gran Canaria Pablo Ramón Mirabal Santana; y en Telde, Marcos Andrés Alonso Ramirez ha dado un premio de 20.000 euros.

Valencia ha recibido 100.000 euros del tercer premio, en cinco cupones premiados vendidos por Juan Pedro Calabuig Galdón. A través de www.juegosonce.es se ha dado un premio de 20.000 euros de este Tercer premio.

Temas

Premios