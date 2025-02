La explicación a los ruidos que escuchas en el piso de arriba por las noches: No, no son canicas Esos ruidos que coinciden en todas las casas tienen una explicación muy lógica

Miércoles, 24 de abril 2024

No, tus vecinos no se ponen a jugar a las canicas por la noche y no, tampoco se les cae una moneda que empieza a rodar por toda la casa. Ess ruidos que escuchas casi cada noche y que sorprendentemente coincide con lo que le ocurre a tu vecino, a tus padres y a tus amigos, tiene en realidad una explicación muy lógica. ¿Conoces el pulso de Zhukowski o golpe de ariete? Pues este sonido es la clave de tus 'comederos' de cabeza. Atento.

«Llamamos golpe de ariete al fenómeno que se produce en instalaciones hidráulicas producido por las variaciones de velocidad en el agua transportada», explican desde Iagua. Y esto es, precisamente, lo que escuchas. No son canicas ni monedas, son las tuberías.

Este efecto se produce cuando se cierra repentinamente un grifo o una válvula o cuando una lavadora deja de coger agua, y es algo que ocurre con muchísima frecuencia, incluso de día, solo que las noches son más silenciosas y puedes captar con más facilidad este sonido que suele pasar desapercibido.

Estos 'cambios' pueden producirse, además de arranque y parada de bombas o aperturas y cierres rápidos de válvulas, por roturas de tuberías. De hecho, el golpe de ariete o golpe de pulso de Zhukowski es, al igual que la cavitación, el primer problema que origina averías de gravedad en tuberías y en equipos hidráulicos.

Así que, si ya estabas pensando que tus vecinos que tus vecinos son demasiado molestos, que los niños no paran... nada que ver, al menos con este sonido del que te hablamos, quizá también tengas ruidos de ese tipo.