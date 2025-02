Mujerhoy premia en su gran noche el talento indiscutible

Gloria Salgado Madrid Miércoles, 1 de diciembre 2021, 00:33 | Actualizado 13:15h. Comenta Compartir

Mujerhoy reconoció este martes, en el hotel Rosewood Villa Magna de Madrid, a las mujeres más sobresalientes de España en la duodécima edición de los premios de la revista. La actriz Milena Smit se alzó con el Premio Nuevo Talentos, el de Excelencia Deportiva fue para la karateca Sandra Sánchez, campeona olímpica, europea y mundial, mientras que Malú subió también al escenario para recibir el premio a la Trayectoria Artística por sus 25 años de intachable carrera. Una pena que los trámites burocráticos no permitiesen disfrutar de la presencia de la fotógrafa afgana Rada Akbar, Premio Mujerhoy 2021. Reconocida por The New York Times como una de las artistas y activistas más importantes, se puso en valor su valentía por la lucha por los derechos humanos en su país, pero también su indiscutible talento.

Una emocionante noche en la que se otorgó también el Premio al Compromiso Masculino, en colaboración con la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, que homenajea a aquellos hombres que trabajan por una sociedad en defensa de la igualdad. En esta edición, el reconocimiento fue para José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica.

Personalidades muy distintas entre sí en este palmarés, aunque, narró Lourdes Garzón, directora de Mujerhoy, «en realidad hay algo en común que les define, la fuerza por llegar al éxito por un camino distinto, de manera poco evidente o directamente contra todo pronóstico. Para mí, los éxitos más bonitos».

La gala reunió a lo más granado de los sectores de la política, la literatura, la moda y el arte. No quisieron perderse la cita los ministros Pilar Llop, Fernando Grande-Marlaska y Pilar Alegría, además de los magistrados Eloy Velasco y Manuel Ruiz de Lara en una velada a la que tampoco faltaron el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa junto a Isabel Preysler y los actores Silvia Alonso, María León, Eduardo Casanova, Ana Fernández y Pepe Barroso Jr.

En representación del mundo de la moda estuvieron los diseñadores Juan Avellaneda, Marcos Luengo y Ulises Mérida, acompañados de celebridades como Pilar Medina Sidonia, Carmen Lomana, Mónica de Tomás, Fiona Ferrer Leoni y la 'influencer' Paula Ordovás.