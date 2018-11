«Hay un exceso de odio, de ruido inútil» Fidelidad. «Estoy más enamorado de la música que nunca». :: j. hargreaves Eros Ramazzotti Cantante «Cristiano Ronaldo hace circular el dinero y da trabajo a muchas personas. No creo que sea útil criticarlo» ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 25 noviembre 2018, 19:36

El dueño de la voz nasal probablemente más sexy del planeta sacó anteayer nuevo disco. Se titula 'Hay vida'. Y en él, a sus 55 años recién cumplidos, habla de lo mal que está el mundo y de lo bonito que es el amor... Pero sus asesores advierten: «Nada de preguntas sobre su exmujer ni sobre política». Ahí Ramazzotti no se moja.

-Sin embargo, en la portada del disco aparece empapado.

-Es que de vez en cuando está bien dejarse mojar por la lluvia, lo que representa una catarsis, una liberación. Hay vida incluso bajo un aguacero, incluso sin refugio, pero orgullosos de ser quienes somos.

-Con tanto reguetón, ¿hay vida (inteligente) en el planeta de la música?

-Esta es una época codiciosa, donde todo se devora. No es fácil perdurar en la música y me siento feliz de estar aquí después de tantos años. Pero creo que hoy me costaría emerger. Si los jóvenes duran un par de años, es casi un milagro. Antes te cerraban tantas puertas en la cara antes de obtener la aprobación... Ahora todo es mucho más fácil, pero también más precario.

-Le veo muy decepcionado con el mundo y buscando refugio en el amor.

-Para mí el amor no es un refugio, sino un elemento de fortaleza y esperanza en un mundo en el que con demasiada frecuencia triunfa el mal sobre el bien.

-¿De dónde saca esa idea tan pesimista?

-Hay tanta hipocresía, tanto conflicto... A través de mis canciones siento el deber de explicar a la sociedad su dinámica, sus méritos, pero también sus fallos. Represento el clásico prototipo de italiano, quiero hablar libremente incluso de lo que no va bien. Los problemas existen y la música es una excelente manera de transmitirlos.

-¿Qué nos falta y qué nos sobra hoy en día?

-Hay un exceso de odio, de ruido inútil. Demasiadas facciones, demasiada insatisfacción. A veces falta una visión clara que nos ayude a tomar conciencia de lo que realmente sucede. Esta visión no puede ser solo mía.

-¿En 30 años casado con la música nunca le ha sido infiel?

-Al contrario, estoy más enamorado de ella que nunca. Llevo tocando desde los cinco años. Me ha costado tantos sacrificios... ¡Sería una locura traicionarla a estas alturas!

-Con Alessia Cara ha grabado 'Vale por siempre'. ¿Da mucha importancia a las promesas?

-Si canto algo significa que realmente lo creo, le doy mucho peso a las palabras y también a las promesas.

-¿Y es de mucho prometer?

-No es una cuestión de cantidad, sino de la importancia de aquello que estamos prometiendo.

-¿Ya es sensato seguir creyendo en el amor eterno pasados los 50 y después de un divorcio?

-Es que si dejáramos de creer en el amor todo habría terminado. ¿Cómo podría escribir sobre el amor si no creyera en él?

-¿Es un hombre enamoradizo o cada vez menos?

-El amor me nutre continuamente, tanto en la vida personal como en mi música.

-¿Sigue teniendo el defecto de ser de la Juve, como diría su amiga Laura Pausini?

-¡Siempre! Soy un gran fan.

- Y ya hay sitio en la Juve para el ego de Cristiano Ronaldo?

-A mí me gusta Ronaldo. Hace circular el dinero y da trabajo a muchas personas. No creo que sea útil criticarlo.

-¿Por qué se niega a hablar de política?

-Porque no estoy por la política, ni por un partido o color; estoy del lado de la gente y me comunico a través de la música.